Tout savoir sur le Tour cycliste du Pays Basque qui débute ce lundi

La 60e édition de l'Itzulia, le Tour cycliste du Pays Basque débute ce lundi 5 avril et jusqu'au 10 s'annonce particulièrement explosif et intrigant avec un plateau exceptionnel.

Qui succédera à Ion Izagirre, vainqueur en 2019 ? La 60e édition de Tour cycliste du Pays Basque - Euskal Herriko Itzulia débute ce lundi 5 avril à Bilbao et relira Arrate à l'issue de la sixième et dernière étape organisée le samedi 10 avril. Alors que l’événement a été annulé l'an dernier, à cause du Covid-19, il fait son retour avec la manière sur le circuit. Notamment avec le plateau de coureurs qui prennent le départ.

Pour la première fois depuis le Tour de France 2020, les deux Slovènes Tadej Pogacar et Primoz Roglic, le vainqueur de la Grande Boucle et son dauphin, seront ensemble sur la route. Richard Carapaz, vinqueur du Giro 2019, fera partie des concurrents sérieux, comme Jakob Fuglsang, Marc Hirschi ou encore l'expérimenté Alejandro Valverde, vainqueur samedi à 41 ans du Grand prix Miguel Indurain autour d'Estella-Lizarra en Navarre. Sans oublier les basques Mikel Landa et le tenant de la txapela, Ion Izagirre.

Ion Izaguirre avec la txepela 2019 © Maxppp - JAVIER MARTÍNEZ DE LA PUENTE / NURPHOTO

Le parcours et le profil des étapes du 60e tour du Pays Basque :

1re étape : Bilbao – Bilbao (CLM – 13,9 km)

Bilbao – Bilbao - TPB

2e étape : Zalla – Sestao (154,8 km)

Zalla – Sestao - TPB

3e étape : Amurrio – Llodio (167,7 km)

Amurrio – Llodio - TPB

4e étape : Vitoria – Fuenterrabia (160,2 km)

Vitoria – Fuenterrabia - TPB

5e étape : Fuenterrabia – Ondarroa (160,2 km)

Fuenterrabia – Ondarroa - TPB

6e étape : Ondarroa – Arrate (111,9 km)

Ondarroa – Arrate - TPB

Les compositions des équipes, avec Euskaltel-Euskadi