Tout se décide ce week-end pour le championnat de France par équipe de pelote basque

La cinquième et dernière journée du championnat de France par équipe se déroule ce week-end, avant les phases finales. Dans le groupe A, en haut et bas de tableau, sauf énorme surprise, le classement est entériné. Eneko Maiz et Luis Sanchez en tête après 4 journées, rencontrent Darmendrail et St Paul, qui pointent à la dernière place.

A égalité de points, mais avec un goal-average moins favorable Echeverria et Ducassou devraient logiquement se défaire d'Olçomendy et Lambert. C'est la partie de milieu de tableau qui devrait être la plus acharnée, entre Ospital-Guichandut et Peio Larralde et Iphar. Les deux équipes sont à égalité avec deux victoires et deux défaites. Le gagnant de cette rencontre décrochera l'une des quatre places de demi-finaliste. Le perdant, lui, devra disputer un barrage contre le premier du groupe B

La valse des remplaçants

Chaque paire de joueurs a le droit de se faire remplacer en cas de blessure, et toutes les équipes ont utilisé ce joker au moins une fois, sauf Eneko Maiz et Luis Sanchez qui ont disputé toutes leurs parties. Avec Mattin Olçomendy, Maxime Etcheverry est devenu pratiquement titulaire, puisqu'il a remplacé trois fois Ximun Lambert. Iñaki Etchegoin qui joue encore avec les amateurs, a aussi fait une entrée remarquée dans l'élite, en remplaçant Peio Guichandut au pied levé lors de la première journée et en remportant la mise contre l'une des paires favorites, Maiz-Sanchez.

Les oppositions

Le 7 avril 19h à Hasparren : Ospital-Guichandut vs P. Larralde-Iphar

: Ospital-Guichandut vs P. Larralde-Iphar Le 8 avril 17h à Garindein : Maiz-Sanchez vs Darmendrail-St Paul

: Maiz-Sanchez vs Darmendrail-St Paul Le 10 avril à St Jean Pied-de-Port : Echeverria-Ducassou vs Olçomendy-Lambert

Le classement avant la 5° journée de championnat © Radio France - Bixente Vrignon

Un ticket pour les barrages

Dans le groupe B, autre choc, entre Bielle-Luro et Inchauspe-Iturbe. Les deux équipes invaincues se rencontrent pour remporter un ticket pour les barrages contre le 4° du groupe A. C'est terminé en revanche pour Elgart et Çubiat qui n'ont pas connu la victoire et ne disputeront pas les phases finales.