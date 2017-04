Toyota enlève la première manche de la saison en WEC

Un sprint final détonnant et un outsider conquérant sur la piste de Silverstone pour l’ouverture du championnat du monde d’endurance. Toyota gagne pour 6 secondes face à Porsche ! Les gagnants comme les perdants pensent déjà aux 24 Heures du Mans

Toyota s'est imposée ce dimanche à Silverstone pour l’ouverture du championnat du monde d’endurance. Dans cette épreuve de 6 Heures, le vainqueur s’est détaché à l'issue d'un sprint stressant. Le pilote suisse Sébastien Buemi, 2e au moment de prendre son dernier relais, est passé en tête à 12 minutes de la fin en débordant la Porsche de Brendan Hartley. Toyota gagne avec 6 secondes d'avance ! « C’est génial de gagner comme ça mais si c’était dur pour les nerfs» savoure Sébastien Buemi, également satisfait du très bon comportement de la TS050 version 2017 « Silverstone ne nous a jamais réussis dans la passé. On n’est jamais arrivé aussi bien préparer que cette année ! Je pense qu’on sera bien aussi à Spa et au Mans sur les circuits rapides ». L’autre Toyota n’a pas pu se mêler à la bagarre après une violente sortie de piste peu après la mi-course.

Porsche a progressé… au stand !

Largement battu aux essais, Porsche a quand même pu maintenir la pression en course. Le constructeur allemand a profité de la neutralisation consécutive à la sortie de la Toyota de José-maria Lopez mais il a aussi sorti un atout de sa manche lors des passages aux stands « Ils ont un écrou intégré à la roue. Ce qui permet un changement un peu plus rapide » a observé Sébastien Buemi. « Lors de chaque arrêt ils nous ont mis deux secondes sur les pneus et deux autres sur l’essence. Quatre secondes c’est énorme. Il faut qu’on travaille ça pour Le Mans » reconnait le pilote suisse. La préparation des 24 Heures a déjà commencé !

Revivez le LIVE de ses 6 Heures de Silverstone et les multiples rebondissements