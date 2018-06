Toyota tient enfin sa victoire aux 24 Heures du Mans ! Après avoir fait la course en tête depuis le premier tour de circuit, les deux voitures de Toyota s'installent sur les deux premières places du podium. Avec, à la plus haute marche, La Toyota #8 et Fernando Alonso.

Le Mans, France

Toyota remporte la 86ème édition des 24 Heures du Mans ! Cette fois, c'est la bonne pour le constructeur japonais, qui place ses deux voitures sur le podium. La Toyota #8, de Fernando Alonso, Sébastien Buemi et Kazuki Nakajima devance la Toyota #7, de Mike Conway, Kamui Kobayashi et José María López. Suivies, en troisième position par la Rebellion #3 de Thomas Laurent, Mathias Beche et Gustavo Menezes, loin derrière, à 13 tours de la première voiture.

Les deux équipages de Toyota ont largement survolé la compétition, en prenant la tête de la course dès le premier tour, et l'écart n'a fait que grandir au fil des heures. Un premier succès en Sarthe pour le constructeur nippon pour sa vingtième participation, facilité par l'absence d'autres constructeurs après le retrait de Porsche et Audi de LMP1.

Une première réussie pour Fernando Alonso. Le double champion du monde de Formule 1 participe pour la première année au championnat du monde d'endurance FIA 2018-2019. Après les 6 Heures de SPA il y a quelques semaines, l'Espagnol signe donc son deuxième succès, ce dimanche, au Mans. Une victoire qui lui permet aussi de cocher une deuxième case dans la course à la "Triple Couronne". Après le titre en Formule 1, les 24 Heures du Mans, il reste désormais à Fernando Alonso à l'emporter aux 500 Miles d'Indianapolis. Aujourd'hui, seul un homme a réussi le triplé : Graham Hill, en 1972.

Et dans les autres catégories :

En LMP2

1er : G-DRIVE Racing #26, de Andrea Pizzitola, Roman Rusinov et Jean-Éric Vergne

2ème : Signatech #36, de Nicolas Lapierre, Alexandre Sarnes Negrão et Pierre Thiriet

3ème : Graff-SO24 #39, de Jonathan Hirsch, Tristan Gommendy et Vincent Capillaire

En GT PRO

1er : Porsche GT Team #92, de Michael Christensen, Kevin Estre et Laurens Vanthoor

2ème : Porsche GT Team #91, de Gianmaria Bruni, Richard Lietz et Frederic Makowiecki

3ème : Ford Chip Ganassi Team USA #68, de Sébastien Bourdais, Joey Hand et Dirk Müller

En GT AM

1er : Dempsey-Proton Racing #77, de Julien Andlauer, Matt Campbell et Christian Ried

2ème : Spirit of Race #54, de Francesco Castellacci, Giancarlo Fisichella et Thomas Flohr

3ème : Keating Motosports #85, de Jeroen Bleekemolen, Ben Keating et Luca Stolz