Toyota remporte les 24 heures du Mans, Alonso champion du monde d'endurance auto

Pour la deuxième année consécutive, Toyota s'impose aux 24 heures du Mans, sans que la suprématie du constructeur japonais ait jamais été remise en cause depuis le départ de la 87e édition de plus grande course d'endurance auto au monde.

Victoire de Toyota aux 24 heures du Mans ce dimanche 16 juin 2019. La firme japonaise a fait toute la course en tête.

Le Mans, France

Après le titre de 2018 qui mettait fin à deux décennies de déboires pour la firme japonaise, Toyota s'impose une nouvelle fois aux 24 heures du Mans. La N°8 a ravi la première place à la Toyota N°7 à la faveur d'une crevaison, à seulement une heure de l'arrivée.

La Toyota N°8 de Fernando Alonso, Sébastien Buemi et Kazuki Nakajima termine donc une nouvelle fois sur la plus haute marche du podium et valide dans le même temps son titre de championne du monde d'endurance auto lors de cette finale de la "super saison". Il suffisait au trio de pilotes de finir dans le Top 7 pour être sacré.

La N°7, partie en pole position de cette 87e édition et pilotée par Mike Conway, Kamui Kobayashi et Jose Maria Lopez, termine deuxième. En troisième position, on trouve la SMP Racing N°11.

Toyota a survolé les débats lors de cette édition 2019, littéralement intouchable par les autres LMP1.

