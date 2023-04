Toyota s’offre un doublé aux 6 Heures de Spa-Francorchamps

Trois courses et trois victoires. Toyota poursuit sa série victorieuse depuis le début du championnat du monde 2023. Le constructeur japonais a survolé les 6 Heures de Spa-Francorchamps en s’offrant un doublé. Derrière, la lutte pour le podium a été serrée entre Ferrari et Porsche. C’est finalement l’Italienne qui a battu l’Allemande dans le dernier tour pour décrocher la troisième place. Cadillac obtient la cinquième place derrière Ferrari et Porsche mais ces trois écuries ont toutes vu l’une de leurs voitures abandonner, ce qui rappelle leur manque de fiabilité pour leur première saison en championnat du monde d’Endurance. Sentiment différent chez Peugeot a vu ses deux 9x8 rallier l’arrivée, mais loin derrière les autres constructeurs et même devancé par trois LMP2. Cette troisième manche du WEC entre dans l'histoire grâce à Lilou Wadoux, victorieuse en GT avec Ferrari. Jamais une femme n'avait remporté une course du championnat du monde d'Endurance.

Toyota intouchable

Placée en pole position avec la #7, Mike Conway a vécu un calvaire dans les deux premiers tours, en pneus slicks sur une piste humide. Relégué au 7e rang, le pilote britannique a ensuite retrouvé du rythme lorsque la pluie a été évacuée de l’asphalte. Trente minutes plus tard, il pointait à nouveau à l’avant du peloton. Relégué en 36e position sur la grille de départ après la sortie de piste de Brendon Hartley en qualification, la Toyota #8 aux mains de Sébastien Buemi a livré une remarquable première heure de course pour remonter en cinquième position. Puis sur le podium provisoire une heure plus tard.

Une safety car a permis de regrouper les deux Toyota peu après la mi-course, pour offrir un duel pour la victoire. Finalement, ça s’est joué à 40 minutes de la fin entre les deux prototypes japonais quand Kobayashi, au volant de la #7, a pu doubler la voiture soeur qui sortait des stands (en passant toutefois nettement hors des limites de la piste).

Ferrari, la remontada pour effacer un mauvais choix

La Scuderia, confrontée à la pluie pour la première fois depuis son arrivée en WEC, s’est trompée de stratégie pneumatique en équipant ses deux voitures de pneus pluies. Le départ a été grandement facilité mais rapidement le rythme des voitures italiennes s’est effondré lorsque la piste a séché. Résultat : un premier passage aux stands anticipé pour des changements de pneus et chausser des slicks. Les deux 499P se sont retrouvées bonnes dernières de la catégorie Hypercar, plombées par des tours de sorties des stands horriblement difficiles pour mettre les pneus en température.

Ferrari : troisième podium cette saison - 2023 FIA WEC FocusPackMedia - Marcel Wulf

Les Ferrari ont ensuite pu remonter dans la hiérarchie, en grimpant aux 6e et 7e rangs après deux heures de course, puis en se remplaçant pour le podium peu après le cap de la mi-course. Ce qui confirme leur gros potentiel en vitesse pure. Mais une faute de pilotage de l’italien Antonio Fuoco, dès la sortie des stands en pneus froids (les couvertures chauffantes sont désormais interdites) à envoyer la #50 en tête-à-queue et provoqué son abandon. L’autre voiture, la #51, a pu rallier l’arrivée en s’invitant sur le podium, après un finish effréné pour souffler la troisième place à Porsche dans l’ultime tour.

Porsche au pied du podium

L’écurie allemande a profité du mauvais choix de Ferrari après les premiers changements de pneus pour se positionner dans le haut du tableau, en pointant aux 2e et 5e positions après une heure de course. Mais la fiabilité a joué un mauvais tour à la #6, 2e après 2h18 de course, lorsqu'elle s’est brutalement arrêtée dans la ligne droite des stands. Un cruel abandon pour cet équipage qui jouait clairement un podium avec un rythme de course comparable à Toyota.

L’autre 963 a pu boucler cette course de 6 heures en bataillant contre Ferrari pour la troisième marche du podium. L’Allemande #5, en chute de rythme sur la fin, termine quatrième.

Cadillac entre deux eaux

Brillamment qualifiées en 4e et 5e position, les bolides américains ont bien géré le début de course mouvementé, contrairement à Ferrari et Peugeot dans leurs choix stratégiques. L’expérience a parlé pour Cadillac, rompue au championnat américain d’endurance. Mais l’écurie a ensuite rapidement perdu une voiture #3 quand le néerlandais Renger Van der Zande s’est crashé dans le Raidillon après 1h30 de course. Le pilote a été victime d’une rupture de la direction assistée.

L’autre Cadillac a rendu une copie propre en restant longtemps dans le match pour le podium avant de décrocher sur la fin. Elle termine cinquième.

Peugeot trop lent

Comme Ferrari, Peugeot a fait le choix de lancer ses deux voitures en pneus pluie. Les 9x8, 9e et 11e sur la grille de départ, ont ainsi pu s’offrir une belle percée initiale pour pointer aux 5e et 6e positions après deux tours. Mais rapidement un passage aux stands s’est imposé pour basculer sur des pneus slicks, et les Hypercars françaises ont glissé dans la hiérarchie.

Pas assez de rythme pour Peugeot - FIA WEC FocusPackMedia - Marcel Wulf

Peugeot a connu une première frayeur technique peu avant la mi-course quand Loïc Duval s’est arrêté, moteur calé, au bout la pitlane. Le pilote français a pu relancer sa 9x8 après avoir perdu deux bonnes minutes. Son équipage termine 9e et dernier classé de la catégorie Hypercar. Deux rangs derrière l’autre lionne, qui n’a pas connu de problème marquant, si ce n’est un manque de rythme par rapport aux autres écuries usines.

Chez les écuries privées, le team Jota a livré une belle prestation pour sa première participation en Hypercar avec une Porsche 963. Elle a pu traverser ces 6 Heures sans difficulté majeure pour atteindre le drapeau à damier en sixième position. Course discrète mais régulière de Glickenhaus avec son trio de pilotes français (Dumas, Mailleux et Pla), classés huitième. En revanche Vanwall a connu un nouvel abandon après un accident : Jacques Villeneuve a percuté une GT (Ferrari #54) en tentant de la doubler. Lors de la dernière course, l’ex champion du monde de F1 avait déjà fini dans le mur après la rupture d’un disque de frein. Globalement cette écurie Vanwall (ex Bykolles) était totalement lâchée depuis le départ de ces 6 Heures de Spa.

Lilou Wadoux entre dans l'histoire

Dans les autres catégories, Lilou Wadoux a fait sensation en remportant sa première victoire en championnat du monde d’Endurance. La Française, engagée sur la Ferrari #83, a été copieusement applaudie sur le podium (et même en conférence de presse) après sa remarquable course sur la piste froide et piégeuse de Spa-Francorchamps. Elle a pris le volant en troisième position avant de porter sa voiture en tête. Ce succès, qui lui avait échappé de peu lors de la précédente course à Portimao, fait d’elle la première pilote féminine victorieuse en championnat du monde d’Endurance.