Trail : 2 500 participants pour la cinquième édition de l'Ultra tour des 4 Massifs (Ut4M) !

L'Ultra tour des 4 Massifs (Ut4M) commence ce mercredi avec la première étape dans le Vercors. Le challenge extrême, une course de 160km sans interruption, débute jeudi. En tout, ce sont 2 500 personnes qui se sont inscrites aux différentes épreuves proposées par les organisateurs.

Pour sa cinquième édition, l'Ultra tour des 4 Massifs (Ut4M) fait le plein. En 2013, ils étaient un peu moins de 900 au départ, aujourd'hui ce sont 2 500 coureurs qui se sont inscrits pour se tester sur les différents formats proposés. Du "simple" marathon à une épreuve extrême longue de 171km, les parcours auxquels vont se tester les participants offrent des paysages à couper le souffle : "sur les sommets et les crêtes, on a une vue imprenable", confie d'ailleurs Sébastien Accarier, l'organisateur.

"L'Ut4M, c'est une vraie course de montagne : on franchit des sommets et on passe des cols jusqu'à 2 400 m d'altitude" - Sébastien Accarier, directeur de la course

L'Ut4M offre aux participants des paysages inoubliables tout autour de Grenoble. - Nacho Grez

Jeudi à 18h, les plus courageux et les plus préparés s'élanceront du palais des sports Grenoble pour un parcours long de 171 kilomètres dont 11 000 mètres de dénivelé positif en solitaire. Certains le feront en 4 jours sous forme d'étapes, d'autres en relais. Rémy Marcel, ancien participant de l'Ut4M et préparateur physique, explique la difficulté du parcours : "quand on arrive à la moitié de l'épreuve, il y a le deuxième massif. Le plus long, le plus compliqué. Il ne faut pas partir trop vite pour ne pas se brûler les ailes. La préparation, elle se fait sur de longs mois avant la course, on ne peut pas s'engager dans une telle épreuve sans s'être longtemps préparé à tous points de vue".

"On dit souvent que le trail longue-distance, c'est un tiers de physique, un tiers d'alimentation et un tiers de mental" - Rémy Marcel, coach physique

Le parcours de l'épreuve Xtrem de l'Ultra Tour des 4 Massifs, longue de 171,6km autour de Grenoble. - Trace de trail

Tout est mis en place par l'organisation pour éviter le moindre problème : les coureurs sont tous pucés et un dispositif prévisionnel de secours avec 60 médecins et infirmiers est prévu tout au long du parcours. Sur les sommets, des spécialistes de la montagne sont également en place : "il y aura des bénévoles non-stop pour encadrer les participants", souligne Sébastien Accarier.

En pleine croissance, l'Ultra tour des 4 Massifs n'est pour l'instant pas encore un incontournable mais espère le devenir : "L'Ultra-trail du Mont-Blanc (ndlr : course élite qui se dispute du 27 août au 2 septembre), c'est la version adulte, nous on est encore dans la phase adolescente. On doit encore maturer un peu tout ça pour être comparable. Je pense en tout cas qu'il y a à Grenoble et sur notre territoire tout le potentiel pour l'être", sourit l'organisateur. Cette cinquième édition est une bonne occasion de le prouver.