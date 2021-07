Trail des 5 Vals au départ de Val d'Isère : un parcours unique entre la France et l'Italie

Pour la première fois, un trail sur deux jours traverse la frontière franco-italienne en passant par cinq communes. La première étape a démarré ce vendredi 9 juillet à 4h30, depuis Val d'Isère.

Au programme de ce jour un, 49 kilomètres jusqu'à Bonneval, en passant par trois villes italiennes. La participation était limitée à 100 personnes. Le parcours empreinte des sentiers protégés.

Réhabilitation de chemins ancestraux

Ce trail, subventionné par l'Union Européenne, est un événement sportif symbolique. "Ces subventions sont données aux cinq communes pour réhabiliter des chemins ancestraux et des parkings pour faciliter l'accueil des touristes", explique Ingrid Jacquemod, directrice du club des sports de Val d'Isère. "On retrouve l'authenticité, le côté folklore et l'histoire de ces chemins." Ce trail a été organisé en deux étapes pour que les coureurs puissent partager une nuit avec un repas italien.

Relancer la collaboration franco-italienne

Après une année compliquée due à la crise sanitaire, cet événement relance la collaboration franco-italienne. "C'est assez unique : cinq communes dont trois italiennes et deux françaises se sont liées pour organiser cette course. Ca recrée un lien. On est très proches de la Vallée d'Aoste, on a tout de suite pu reconnecter certaines choses", détaille Ingrid Jacquemod. "Ca fait du bien de voir la dynamique repartir, car c'est dur économiquement parlant, chez nous comme chez eux on sent l'impact de la crise."

La deuxième étape, qui aura lieu samedi 10 juillet, rejoindra Val d'Isère avec 25 kilomètres d'épreuve. Résultats à retrouver par ici.