Trail du Grand Sénonais : "Ce manque de bénévoles, c'est immense, c'est un casse-tête"

La cinquième édition du trail du Grand Sénonais, c'est ce vendredi 9 juin, premier départ à 21 heures pour la course de 130 kilomètres. Trois autres courses sont prévues, une course de 12, 19 et 34 kilomètres.

ⓘ Publicité

loading

France Bleu Auxerre : Tout d'abord, expliquez nous comment c'est possible qu'il y ait des amateurs de course à pied qui soient capables d'avaler jusqu'à 130 km sur une épreuve comme celle ci ?

Hervé Vidal : C'est un choix du dépassement de soi-même, de communion avec la nature. Il y a des gens qui sont capables d'aller au bout d'eux-mêmes plus facilement. C'est difficile à expliquer, mais il faut le vivre.

L'ultra trail de 130 km partira à 21 heures, avec plus de 3000 mètres de dénivelé. C'est quoi l'objectif, on laisse le chrono de côté ?

Pour certains, c'est vivre une aventure et découvrir. Beaucoup sautent le pas, il y a aussi du relais, et ça permet aux gens de découvrir une distance et le faire en relais.

Les trails, ces courses en pleine nature ont connu un véritable boom à une période, pourquoi c'est moins vrai aujourd'hui ?

Parce que les gens font attention, ils se déplacent moins et pour certains, les objectifs notamment pour ceux qui veulent faire des grandes courses, ça passe par des courses qualificatives. Mais le système est morcelé. On est au pied de l'échelle, alors qu'avant, c'était plus facile.

Conséquence, il y a un manque de participants cette année, mais aussi un manque de bénévoles cette année ?

C'est immense. Là, il nous faut 200 bénévoles, on en a que la moitié, c'est un casse-tête. Alors ils ont motivés, on leur a demandé de faire un peu plus, d'augmenter leurs plages horaires, ça va le faire mais c'est compliqué.

Ce manque de bénévoles, ça va poser des difficultés pour l'encadrement des coureurs, la sécurité ?

Non. On tient absolument à mettre des signaleurs aux points les plus importants.

Au vue des difficultés rencontrées pour l'organisation, le budget en baisse, l'ultra Trail de Sens a encore un avenir ?

On ose y croire. Mais je suis ému, car on se bat, depuis un an. Moi-même j'ai participé à toutes les éditions et pour que cette édition ait lieu, j'ai travaillé à distance avec toute l'équipe car je n'habite plus dans l'Yonne. C'est un calvaire, car c'est difficile à tous les niveaux, pour les contacts, obtenir des choses. C'est pour ça que je suis très ému, car je suis très fatigué. Mais je veux que ça vive, et on fera tout pour que ça vive.

Départ du 130 km de l'Ultra-Trail du Grand Sénonais ce vendredi soir 21 heures, en solo, ou en relais à deux ou trois. Possibilité de s'inscrire sur place uniquement ce samedi 10 juin pour les épreuves de 12, 19 et 34 kilomètres, de même que pour les randonnées de 12 et 19 kilomètres.