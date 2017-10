Trail : le Nantais Antoine Ropert au départ de la Diagonale des Fous à la Réunion

Il s'envole ce lundi pour la Réunion. Le Nantais Antoine Ropert prendra le départ ce jeudi de la Diagonale des Fous à la Réunion. Il s'agit d'un ultra-trail de 165 kilomètres avec 9 580 mètres de dénivelé positif. Une première pour ce quinquagénaire.

Antoine Ropert, c'est un athlète longiligne et un visage émacié. "Je mesure un mètre quatre vingt trois et je pèse 69 kilogrammes" précise ce reporter d'images à Nantes. Sa passion : la course à pieds. "C'est une passion que j'ai découverte sur le tard. J'étais plus un amateur de vélo. Je fais de la course à pieds depuis 2010" précise t-il. Chaque semaine, il empile les kilomètres sur les routes de Loire-Atlantique. "Je parcours environ 260 kilomètres par mois avec trois sorties par semaine" glisse t-il. Là, pour la Diagonale des Fous, Antoine Ropert a musclé sa préparation depuis six mois. "Je suis notamment parti trois semaines dans les Alpes et les Pyrénées cet été. Je me suis surtout exercé dans les descentes. C'est ce que j'appréhende le plus à la Réunion" affirme t-il.

165 km et 9 580 mètres de dénivelé positif au programme de la Diagonale des Fous

Antoine Ropert a la sens de la formule. "La Diagonale des Fous, c'est Nantes/Le Mans avec deux fois l'ascension du Mont Blanc" glisse t-il. Son objectif. "Finir. Passer sous la bannière d'arrivée. Si je mets moins de 48 heures, je serais un homme heureux" reconnait le quinquagénaire. 48 heures, ça veut dire deux nuits sans dormir au milieu du cirque de Mafate ou alors sur les sentiers qui mènent au Piton de la Fournaise. "J'ai tout prévu dans mon sac à dos. "Une frontale avec des piles de rechange, un sifflet, une couverture de survie, une casquette et des pansements" conclut-il.