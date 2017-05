Transbaie 2017 : à suivre en direct sur France Bleu Picardie

Dimanche 14 mai 2017, dans la Baie de Somme, ce sont 6 500 coureurs qui vont affronter 17 km de boue, de trous d'eau, avec bonne humeur et solidarité dans un paysage enchanteur. France bleu Picardie est au cœur de l’événement, en direct de Saint Valery tout le week-end .

LA TRANSBAIE 2017 est à suivre en direct le dimanche du 14 mai sur France Bleu Picardie. Toutes les émissions de France Bleu Picardie seront réalisées en direct depuis le studio mobile installé au cœur du village de la Transbaie.

France Bleu Picardie en direct

C'est un dispositif exceptionnel que France Bleu Picardie met en place pour vous faire vivre la Transbaie au plus près. Toutes les équipes sont mobilisées pour vous : techniciens, animateurs, journalistes, régisseur...

►7h-9h avec Annick Bonhomme. Dès 7h du matin, Annick vous réveillera depuis le village de la course. Elle recevra Line Brunner pour vous présenter le petit train de la Baie de Somme et Denis Courtois, le directeur de la course.

►9h-13h au cœur de la course avec Vincent Schneider. Annick Bonhomme sera sur la ligne de départ et à l'arrivée, Paul Barcelone dans la course, Hugo Brisset au Crotoy.

Un événement à vivre en direct et en images

Pour ne rien rater de cette course populaire exceptionnelle, écoutez France Bleu Picardie et rejoignez-nous sur notre page Facebook. Photos, vidéos en direct et en différé vous y attendront dès le samedi 13 mai.

►Retrouvez les vidéos et photos de l'édition 2016