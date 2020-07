Transbaie 2020 : ouverture des inscriptions pour une course chacun chez soi, contre le Covid-19

Annulée, l'édition 2020 de la Transbaie va quand même se faire du 6 au 13 septembre 2020, mais à distance ! Une course contre le Covid-19, connectée et virtuelle, dont les bénéfices seront entièrement reversés au département recherche du CHU d'Amiens. Les inscriptions ouvrent ce lundi.

A défaut de la courir tous ensemble à Saint-Valery-sur-Somme (comme ici en 2019), la Transbaie 2020 sera une course connectée et à distance, pour financer la recherche médicale contre le coronavirus

Top départ ce lundi des inscriptions pour une Transbaie inédite, virtuelle et à distance ! Si la véritable édition 2020 devait se tenir le 26 avril dernier en Baie de Somme, une course va quand même avoir lieu du 6 au 13 septembre prochain. Une nouvelle course, connectée, chacun chez soi, appelée Transbaie "courir contre le Covid", l'objectif sera de faire les 17 kilomètres, la distance réelle de la course, en une ou plusieurs fois.

Comme le précise Aurélie Courtois, en charge de la communication de la Transbaie :"l'objectif est de courir autour de chez soi, sur des chemins, à la campagne, en respectant les gestes barrières."

Ouverte jusqu'au samedi 12 septembre 2020, l'inscription coûte 5 euros par participant. Lors de son inscription, le participant recevra par mail un lien, qui permettra d'enregistrer son temps. 2 solutions : importer le fichier GPX de son activité depuis une montre ou une application connectée, ou rentrer manuellement son temps de course sur le site de la Transbaie. Chaque participant pourra également télécharger en ligne son dossard, pour le porter lors de la course.

Une course pour financer la recherche médicale, vers un vaccin contre le coronavirus

D'un coût de 5 euros par personne, l'intégralité des frais d'inscription sera reversée au CHU Amiens-Picardie. Le tout pour permettre de financer la recherche et de trouver un vaccin contre le coronavirus. Début mai, un premier don de 75 000 euros avait été fait au département recherche de l'hôpital, avec les frais d'inscription laissé par les coureurs de la "vraie" Transbaie" 2020.

Un tirage au sort aura également lieu sur l'ensemble des coureurs pour gagner 3 dossards, pour faire la "vraie" Transbaie, organisée le 30 mai 2021. En attendant, chaque participant recevra une médaille de cette Transbaie "CCC : courir contre le Covid". Tous les détails de cette course sont également à retrouver sur le site de la Transbaie.