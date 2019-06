Transbaie : trois conseils d'une championne pour réussir sa course

Avant la 31e édition de la Transbaie, une spécialiste de la course à pied de 17 km au cœur de la Baie de Somme partage ses conseils avec France Bleu. Mélanie Doutart a remporté la course en 2017 et elle fait partie des favoris pour l'édition 2019 ce dimanche 23 juin.

Somme, France

Elle a gagné la Transbaie en 2017 (en 2018, elle ne participait pas). Mélanie Doutart, championne de France du 10 kilomètres, est une experte de la course à pied de 17 km au cœur de la Baie de Somme et elle fait partie des favoris pour la victoire ce dimanche 23 juin 2019. Mélanie Doutart est également médecin du sport. Elle a livré ses conseils à Fabien Le Cloirec et François Sauvestre pour France Bleu.

"Difficile de trouver des chaussures adaptées"

"La Transbaie est une course unique, dans un cadre exceptionnel mais aussi par la nature du sol. Difficile de trouver les chaussures adaptées, on a du sable mou, du sable dur, c'est vraiment une course particulière. Pour y arriver, il faut être endurant sur une longue distance comme pour un semi-marathon."

Conseils de championne

Voici les trois conseils de Mélanie Doutart qui a remporté la course en une heure, six minutes et 33 secondes il y a deux ans :