Transju 2017 : les bénévoles ont lancé les grandes manoeuvres sur le parcours

Le parcours de la Transju à peine dévoilé lundi que les bénévoles sont à pied d'oeuvre. Ils travaillent d'arrache pied pour offrir un beau parcours de repli aux 3500 engagés sur cette 39ème édition 100% jurassienne qui se tiendra sur un parcours de 50 km entre Bois d'Amont et Prémanon.

C'est un travail de romain qui vient de commencer pour les bénévoles sur la Transju. Ils travaillent d'arrache pied pour offrir un beau parcours de repli aux 3500 engagés sur cette 39ème édition. Car sur ces 50 km entre Bois d'Amont et Prémanon via Les Rousses et Lamoura il reste encore beaucoup à faire : depuis hier l'accent a été mis sur les stades de départ et d'arrivée avec deux camions pour apporter un maximum de belle neige pour la carte postale.

Mais sur le parcours aussi la tâche est importante confirme Michel Bouveret, ancien responsable du damage sur la station des Rousses et chef de piste sur la Transju cette année : "une fois terminés les stades de départ et d'arrivée, il reste encore beaucoup d'endroits avec des poches d'eau ou des cailloux qui ressortent et il faut tout reprendre. Je fais une liste des choses à faire pour chaque dameur mais ça va aller. Si ça reste comme ça au froid, il n'y aura pas de souci".

Bienvenu aux commandes de la dameuse, un véritable monstre qui rentre dans un mur de neige et l'aplatit comme si c'était du beurre. "Ah oui c'est une belle machine, confirme Michel, Mimi pour les intimes. Elle fait ses 350 chevaux. En même temps, c'est de la bonne neige qui se dame très bien, qui est très glissante et qui ne craint pas la bise, pas comme la poudreuse. Même si ça souffle toute la fin de semaine, elle va rester en place."

La Transju privée de la montée des Opticiens

La course passera bien aux Rousses, mais il n'y aura pas de montée des Opticiens cette année : "comme on utilise le parcours dans l'autre sens, on serait obligés de la descendre. Et il y a un gros virage en bas. Y'en a qu'on essayé, ils ont eu des problèmes, ajoute Michel, pince-sans-rire". Les bénévoles qui s'occupent du damage ne vont donc pas chômer. Ils ont même deux nuits de travail prévues ce week-end pour faire la trace pour le ski classique et enneiger la totalité du passage dans la station des Rousses.