Transju'Classic 2017 : victoire en solitaire du Pontissalien Alexis Jeannerod

Sur le parcours de repli de la 39e Transjurassienne (Bois d'Amont - Prémanon), c'est le Pontissalien Alexis Jeannerod qui a remporté en solitaire, ce samedi, la Transju'Classic 2017. Victoire française aussi chez les dames de la Savoyarde Marie Kromer, à la veille de la mythique Transju dominicale.

Le "roi de la Transju'Classic" n'était pas au départ cette année. Et comme à chacune de ses rares absences, le Tchèque Stanislav Rezac (sextuple vainqueur de l'épreuve en 2008, 2009, 2010, 2011, 2014 et 2015) a donc laissé son trône à un Français !

Après le Vosgien Jérémy Weibel (2012) et le Savoyard Pierre Guedon (2013), c'est le Franc-Comtois Alexis Jeannerod qui s'est imposé, ce samedi, lors de la 10è Transju'Classic -- l'édition 2016 avait été annulée -- disputée cette année entre Bois d'Amont et Prémanon sur un parcours de repli inédit et 100% jurassien.

Et sur la ligne d'arrivée, c'est même un triomphe du Pontissalien ! Plus de trois minutes d'avance pour Alexis Jeannerod, à peine essoufflé après 50 km de course avalés en 2h18'21" !

Une bonne course de préparation avant les Mondiaux 2017 !" - Le Pontissalien Alexis Jeannerod, facile vainqueur de la Transju'Classic 2017

Le Franc-Comtois, qui vient de fêter ses 26 ans le 27 janvier, était le grand favori de cette Transju'Classic 2017 : « une bonne course de préparation (sic), pour lui, à quinze jours des championnats du monde 2017 » en Finlande avec l'équipe de France de ski de fond. Alexis Jeannerod confirme ainsi sa bonne forme du moment, après avoir décroché le premier podium de sa carrière en coupe du monde, le 18 décembre dernier, lors du relais de la manche française de La Clusaz où les ''Bleus'' s'étaient classés troisièmes.

Le podium 100% français de la Transju'Classic 2017 avec le vainqueur Alexis Jeannerod (au centre) - Trans'Organisation

Alexis Jeannerod est donc le grand vainqueur de cette 10e Transju'Classic au podium 100% français, aussi bien chez les hommes que chez les dames !

Comme en 2013, le Haut-Savoyard Bastien Buttin termine à la deuxième place du classement masculin avec près de cinq minutes d'avance sur le troisième, l'Isérois Baptiste Loriet.

Et côté féminin : victoire en 2h45'33'' de Marie Kromer, la fondeuse de Haute-Savoie qui s'offre ainsi un très joli cadeau d'anniversaire le jour de ses 24 ans ! Les deuxième et troisième places sont pour les Franc-Comtoises Chloé Pellegrini (Pontarlier) et Chloé Blanc, la Jurassienne qui était déjà montée sur la troisième marche du podium de l'épreuve en 2011.

Ils étaient 572 au départ de cette Transju'Classic 2017 – 50 km, ce samedi. Et sur l'ensemble du week-end, ils seront 3622 au total avec notamment les 1950 inscrits de la mythique Transjurassienne dominicale en style libre : 50 km de parcours inédit donc, ce dimanche, pour cette 39è édition entre Bois d'Amont et Prémanon.

