Treignac en Corrèze accueillera une manche de la coupe du monde 2019 de canoé-kayak

Treignac organisera une manche de la coupe du monde de Canoé-Kayak descente en 2019. Ce sera du 6 au 10 juin sur la Vézère. La Fédération Internationale de Canoé a validé la candidature du village corrézien de 1400 habitants déjà bien aguerri pour l'accueil de compétition de la discipline.

"Treignac a organisé le premier championnat du monde" rappelle le maire de la commune de 1400 habitants. Il y avait eu une deuxième fois, c'était en 2000. Cette fois-ci c'est une manche de la coupe du monde descente que le village accueillera du 6 au 10 juin 2019, la première du genre. La commune de Treignac est très habituée des compétitions de canoé-kayak. Il y en a une presque chaque année.

40 000 personnes durant 4 jours

Mais uneépreuve internationale c'est évidemment beaucoup plus fort, notamment en termes de retombées, en termes d'image, mais aussi en termes économiques. Le patron du Café de Paris, Pierre Vayne, se souvient bien des championnats de 2000. Il y avait eu 40 000 personnes durant 4 jours dans la commune. Et du monde dans son bar comme jamais. "C'était énorme. Nous étions huit pour servir en permanence". Le maire ajoute qu'une petite épreuve de quatre jours comme celle de l'an dernier, avec une mauvaise météo, avait donné des retombées économiques directes pour Treignac chiffrées entre 15 et 18 000 euros.

500 000 euros de budget

Et cette fois avec un budget d'organisation dix fois supérieur, soit aux alentours de 500 000 euros, Gérard Coignac espère des retombées à l'avenant. Reste maintenant à peaufiner l'organisation de cette coupe du monde avec notamment de nombreuses animations durant les 5 jours. De la réussite de cette organisation dépend le prochain défi de Treignac. La commune sera candidate pour accueillir le championnat du monde 2021.