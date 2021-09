Triathlon de Château-Gontier : Nathan Menant pulvérise le record de l'épreuve, Amandine Bodin signe son retour

Nathan Menant était intouchable ce dimanche lors de la 6e édition du triathlon de Château-Gontier. L'Angevin, en 1h56'36'', a pulvérisé le record de l'épreuve. Le pensionnaire du triathl'Aix a mis tout le monde d'accord et laissé sa chance à personne lorsque, après le vélo, il comptait 8 minutes d'avance sur son premier poursuivant. La course à pied a parachevé l'œuvre commencée et Nathan Menant gagne enfin, sur la distance M, dans le sud-Mayenne.

Nathan Menant détient le record de l'épreuve désormais. © Radio France - Cyprien Legeay

Après avoir levé les bras, il a été imité quelques minutes plus tard part Amandine Bodin, auteure d'un retour gagnant dans le triathlon. La Mayennaise a bouclé les 1,5 km de natation, 40 km de vélo et 10 km de course à pied en 2h23'27''. "J'ai géré mon effort pour ne pas avoir les jambes trop cassées sur la course à pied et j'ai ensuite pu vraiment me faire plaisir", confiait la lauréate 2021 après l'épreuve.

Hommes (Distance M) : 1. Nathan Menant (Triathl'Aix) en 01:56:36 ; 2. Tony Huet (Nantes Triathlon) en 02:07:21 ; 3. Théo Martin en 02:08:03 ; 4. Maxime Bernard (VSF triathlon) en 02:09:46 ; Christophe Diguet en 02:10:48 ; ...

Femmes (Distance M) : 1. Amandine Bodin (Le Mans triathlon) en 2:23:27 ; 2. Clarisse Lemaître (Ernée triathlon) en 02:35:42 ; 3. Carole Jonquet (Sharks Tri 79) en 02:45:33 ; 4. Charlotte Dutertre en 02:47:09 ; 5. Marie Marianne (Dinan triathlon) en02:50:34.

Tous les résultats à retrouver ici