Des précautions sanitaires pour accueillir le grand prix de triathlon ce week-end à Châteauroux

350 triathlètes sont attendus ce samedi 22 Août à Châteauroux et autant le lendemain pour la première manche de première division et deuxième division de triathlon

Pour cette première manche de première et deuxième division, 350 athlètes le samedi et autant le dimanche vont parcourir 750 mètres de natation dans le lac de Belle-Isle, 20 kilomètres de vélo et 5 kilomètres de course à pied. Evidemment, crise sanitaire oblige, le public devra se plier à quelques règles comme le souligne Xavier Bérenger le président du Triathlon Club Châteauroux Métropole 36, le club organisateur : "Le port du masque sera obligatoire pour le public surtout dans les zones très sensibles comme la ligne de départ et d'arrivée. Le gel hydroalcoolique coulera également à flots. Des messages sur les gestes barrières seront également diffusés en sonorisation."

Les triathlètes présents à Châteauroux devront se conformer aux directives du ministère des sports. Pour cela, ils devront fournir les réssulats d'un test pour prendre le départ comme le stipule Xavier Bérenger : "Ce sont des tests sérologiques qui sont aussi en lien avec toutes les complications possibles au niveau cardiaque et pulmonaire. C'est aussi une façon de savoir si les athlètes ont eu le coronavirus ou s'ils l'ont développé." Toutes les précautions sont donc prises.

Malgré cette crise sanitaire, des triathlètes de haut niveau seront présents à Châteauroux comme : Francisco Javier Gómez (Triathlon Club de Liévin) qui a terminé 2ème au J.O de Londres ! L'équipe de Norvège qui n'est autre qu'une des meilleures équipes du Monde sera également présente ainsi bien sûr que les équipes de France. Chez les garçons, seule la tête d'affiche Vincent Luis sera absent. Et concernant l'effectif des équipes du TCCM 36, il y aura des absentes et des absents car les athlètes britanniques licenciés à Châteauroux sont bloqués en Angleterre, mais le Triathlon Club Châteauroux Métropole 36 espère malgré tout briller sur ses terres et devant son public.

