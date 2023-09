Triathlon : Dorian Coninx champion du monde à moins d'un an des J.O

Le titre de champion du monde de triathlon reste en France, et en Isère ! Après Léo Bergère la saison passée, c'est Dorian Coninx qui a été sacré, ce samedi, à Ponteverda en Espagne. Et comme Léo Bergère ce titre s’est dessiné après une course complétement folle. Cinquième du classement mondial avant le départ de l’ultime triathlon de la saison, le Grenoblois de 29 ans n’avait pas toutes les cartes en main, il fallait que les favoris notamment le Britannique Yee et le Néo-Zélandais Wilde passent à travers. Et c’est ce qu’il s’est passé, la course ayant été dynamité dès la natation, l’improbable est alors devenu possible.

ⓘ Publicité

Vainqueur au sprint, devant l’Allemand Hellwig, et les deux autres Français, Pierre Le Corre et Léo Bergère qui pouvait conserver son titre en cas de victoire, Dorian Coninx remporte une étape des séries mondiales pour la deuxième fois de sa carrière, surtout il coiffe tous ses concurrents pour devenir champion du monde.

Dorian Coninx remporte à 29 ans le plus beau titre de sa carrière - Théo Gomez / Fédération Française de triathlon

Un titre qu’il avait déjà remporté chez les juniors, puis les espoirs en 2013 et 2014. Cadre de l’équipe de France, avec laquelle il a remporté plusieurs médailles en relais, dont le bronze olympique à Tokyo, il décroche le plus beau titre de sa carrière et s’ouvre de magnifiques perspectives à moins d’un an des J.O de Paris.