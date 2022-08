Triathlon : Dorian Coninx sur la bonne voie après les championnats d'Europe de Munich

Revenu des championnats d'Europe de Munich avec deux médailles autour du cou, l'Échirollois Dorian Coninx a vu ses choix validés et peut maintenant se tourner avec envie vers la fin de la saison, et les JO de Paris en 2024.

Bien sûr, il aurait aimé conserver son titre acquis en 2021 sur la course individuelle, mais quelques heures seulement après être rentré de Munich Dorian Coninx ne faisait pas la fine bouche au moment de revenir sur ses championnats d'Europe très réussis. Troisième lors du triplé tricolore sur la course individuelle, l'Échirollois de 28 ans a aussi participé au sacre du relais mixte, avec un public et une médiatisation peu habituelle pour le triathlon.

"Un public incroyable"

Ce regroupement de plusieurs championnats d'Europe de plusieurs sports dans la même ville ont conquis le triathlète "c'est comme des petits Jeux olympiques, ça nous permet d'avoir une grosse médiatisation et aussi une vraie ferveur. J'avais déjà vécu ça à Glasgow en 2018 et c'est la même chose, il y avait un public incroyable et on aimerait ne faire que des courses avec autant de spectateurs."

Paris 2024 dans le viseur

Blessé en juin, médaillé en août, Dorian Coninx reste sur deux saisons abouties, car il avait aussi en 2021 décroché le titre européen en individuel et la médaille de bronze aux JO de Tokyo en relais.

Des résultats qui confirment que l'Isérois a fait les bons choix, il y a deux ans lorsqu'il s'est retrouvé contraint de changer d'entraineur. Dorian Coninx a décidé de rester chez lui, et de remonter un groupe de haut niveau autour de l'entraineur Julien Pousson. "C'était stressant, mais c'est payant " savoure aujourd'hui l'Échirollois. "Le groupe marche bien, moi je marche bien, des fois c'est intéressant de changer de méthodes de travail. On a un plan, on sait où on veut aller." La direction est déjà indiquée, Paris, en 2024, LE rendez-vous d'une carrière pour tous les sportifs français "c'est exceptionnel d'avoir une chance de faire les jeux à domicile, en plus à un moment où je devrais être au mieux de ma forme physique, mais je préfère me fixer des petits objectifs et y aller pas à pas." Surtout qu'avec la densité du triathlon français la qualification pour les prochains JO sera aussi une sacrée épreuve.