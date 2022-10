Triathlon : l'Ernéen Adrien Leroux réalise l'un de ses rêves en participant aux championnats du Monde

Avec sa femme, Hélène, et ses trois filles, Adrien Leroux s'est envolé jeudi dernier pour le continent américain. C'est quelque chose que le triathlète de 33 ans attendait depuis longtemps : "je voulais réaliser l'un de mes rêves en participant à une compétition internationale. Et puis, en prime de pouvoir partager tout cela avec ma famille et pouvoir lui faire découvrir un autre pays, et notamment les Etats-Unis, c'est quelque chose de particulier et même d'exceptionnel pour moi. Donc, je suis très heureux d'être là et je vais donner le meilleur de moi-même."

Au programme samedi prochain (29 octobre) : 1900 mètres de natation, 90 kilomètres de vélo et 21 kilomètres de course à pied. Soit un peu plus de quatre heures d'effort pour celui qui pratique la discipline depuis 2014 et qui est double champion de France : "je me suis fixé quelques objectifs. On dit souvent 'il faut croire en ses rêves' donc si tout se déroule bien et que j'arrive à réaliser la course parfaite avec les sensations qui étaient bonnes à l'entraînement, j'espère me rapprocher du podium. Un top 10 serait déjà une grande satisfaction et un top 5 encore mieux et si je peux monter sur le podium, l'objectif serait complètement atteint."

Trois autres Mayennais au départ

Adrien Leroux totalise une trentaine de victoires en triathlon. Il a notamment remporté l'édition 2022 du triathlon de Laval. Directeur de la piscine d'Ernée, le Mayennais d'adoption redoute surtout la partie vélo : "il faudra tenir l'intensité tout du long, et selon le vent l'orientation du vent, cela peut être difficile car le parcours est un peu vallonné. Il y aura un gros niveau avec les autres concurrents. Il faudra que je sois capable de faire un 'gros vélo' et en garder un peu sous le pied pour tenir de belles allures à pied. Je ne redoute pas grand chose sinon, ce sera un peu l'inconnu et la découverte mais je vais me donner les chances de faire une belle course."

Le drapeau mayennais flottera dans l'Utah ces prochains jours, avec trois autres représentants à ces championnats du monde de half Ironman : Fabien Termeau de l'Ernéeenne triathlon également ainsi que Carole Savary et Pascal Durand du club de triathlon Mastria 53 à Mayenne.