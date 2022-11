Triathlon : l'Isérois Léo Bergère sacré champion du monde

À 26 ans, Léo Bergère a été sacré champion du monde de triathlon ce samedi à Abou Dhabi, en remportant la finale du circuit WTCS. L'Isérois devient le troisième triathlète français titré après Olivier Marceau (2000) puis Vincent Luis (2019 et 2020). Déjà champion d'Europe, Léo Bergère était, avant cette ultime étape de la saison, troisième au classement général. Le numéro 1, le Néo-Zélandais Hayden Wilde a fini au-delà du top 5, le numéro 2, le Britannique Alex Yee, a été repoussé du podium.

À vingt mois des Jeux olympiques de Paris 2024, la stratégie agressive de l'équipe de France a fonctionné à merveille. Léo Bergère, accompagné de ses compatriotes Vincent Luis et Pierre Le Corre, a basculé au sein d'un groupe de neuf avec plus d'une trentaine de secondes d'avance sur ses rivaux à l'issue de la section cyclisme de cette course en format olympique (1500 mètres de natation, 40 kilomètres à vélo et 10 kilomètres de course à pied).