Triathlon: le vésulien Vincent Luis 5e de la première étape des championnats du monde

Vesoul, France

Vincent Luis termine ce vendredi 5e de la première étape des championnats du monde de triathlon. Le vésulien licencié à Ste Geneviève des Bois a franchi la ligne d'arrivée juste derrière son compatriote Léo Bergere dans cette épreuve de sprint (750 m de natation, 20 km de vélo et 5 km de course à pied), remportée par l'Espagnol Mario Mola, triple champion du monde en titre. Vice-champion du monde l'an passé, Vincent Luis vise cette saison à 29 ans le titre mondial. Le vésulien figurait dans les premiers d'un groupe d'une trentaine de triathlètes avant de commencer les 5 km de course à pied, mais il n'a pas pu suivre l'accélération de Mola, à 3 km de l'arrivée.

Le classement de l'épreuve masculine d'Abou Dhabi:

Mario Mola (ESP) en 52:00 Alex Yee (GBR) à 0:03 Fernando Alarza (ESP) à 0:11 Léo Bergere (FRA) à 0:14 Vincent Luis (FRA) à 0:14

Classement général provisoire après une épreuve sur huit: