Triathlon : Léo Bergère, du club de Saint-Jean-de-Monts, est sacré champion d'Europe

En triathlon, un athlète de chez nous est sacré champion d'Europe ce samedi soir à Munich. Il s'appelle Léo Bergère, est âgé de 26 ans et vient du club de Saint-Jean-de-Monts en Vendée. Ce samedi, il est monté sur la première place du podium et devance deux autres Français, Pierre Le Corre et Dorian Coninx. C'est la toute première fois dans l'histoire que les triathlètes français réalisent le triplé sur les championnats d'Europe.