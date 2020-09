Week-end de folie pour le triathlon français et isérois ! Après la troisième place de Léo Bergère en individuel ce samedi, la France a été sacrée championne du monde en relais mixte ce dimanche à Hambourg en Allemagne. La France devient la nation la plus titrée de la discipline.

Triathlon : les Isérois Léo Bergère et Dorian Coninx champions du monde en relais mixte

Historique ! La France, championne en titre, conserve la médaille d'or du relais mixte du triathlon ce dimanche à Hambourg en Allemagne. C'est le troisième titre consécutif et le quatrième au total, faisant de la France, la nation la plus titrée de la discipline.

Un résultat exceptionnel aussi pour le triathlon isérois. Ce samedi, Léo Bergère a terminé à la troisième place en individuel. Ce dimanche, il se retrouve sur la plus haute marche du podium avec l'Echirollois Dorian Conninx, Léonie Periault et Cassandre Beaugrand. Les Etats-Unis et la Grande-Bretagne complètent le podium.