Triathlon : un nouvel entraineur pour le champion du monde Léo Bergère

Léo Bergère n'est pas du genre à se reposer sur ses lauriers. L'Isérois a beau avoir obtenu le meilleur résultat de sa carrière en devenant champion du monde l'an dernier il reste en quête de progression et vient de décider de changer d'entraineur, et d'entamer une collaboration avec l'italien Fabio Rastelli.

" prendre des risques "

Depuis 2020 Léo Bergère est installé à Saint-Raphaël dans le Var auprès de Mickael Ayassami, avec des résultats probants donc mais aujourd'hui il veut tenter quelque chose pour franchir un palier en course à pied, et se rapprocher des deux phénomènes que sont le Britannique Alex Yee et le Néo-zélandais Hayden Wilde. " Ces deux concurrents ont des références en moins de 28 minutes au 10km " explique le champion du monde " ils nous poussent à progresser en course à pied, à faire des choix et à prendre des risques dans notre entrainement et c'est ce que je fais aujourd'hui. Ça ne marchera peut-être pas mais en tout cas je ne pourrais pas dire que je n'ai pas tenté des choses pour devenir meilleur dans ce secteur là. ces changements ne sont pas forcément négatifs, si on sait pourquoi on fait les choses ça ne peut que nous faire progresser et c'est ce que je vais chercher à faire dans les prochains mois."

Léo Bergère, qui, comme les autres triathlètes français, a déjà le regard tourné vers le test event du mois d'août à Paris. Une répétition générale un an avant les JO qui sera décisive dans le processus de sélection pour les Jeux Olympiques.