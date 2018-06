Limoges, France

Elle est en forme en ce début de saison et cela se voit. Pour son 3e concours de l'année en extérieur mardi soir à Montreuil, Jeanine Assani-Issouf, 25 ans, a réussi un triple saut à 14 mètres 25 lors de son 6e et dernier essai. Une performance qui lui permet de décrocher la 4e place et surtout son billet pour les Championnats d'Europe d'athlétisme à Berlin en août prochain (du 07 au 12). Avant cela, la pensionnaire de Limoges Athlé, double championne de France en extérieur et quadruple championne de France en salle, a d'autres défis à relever. A commencer par l'étape parisienne de la Diamond League le 30 juin au stade Charléty.