Triple saut : Jeanine Assani Issouf vise le podium aux championnats d'Europe en salle à Belgrade

Direction Belgrade pour Jeanine Assani Issouf. La limougeaude, championne de France du triple saut, s'envole ce mercredi pour la Serbie en vue des championnats d'Europe en salle de ce week-end. Après un excellent début de saison, elle veut monter sur le podium. Elle revient pourtant de loin après des Jeux Olympiques ratés l'été dernier à Rio. Là bas, Jeanine Assani Issouf est passé sur le devant de la scène et a découvert ce qu'était la pression populaire. Malheureusement, elle s'est raté et ne s'est même pas qualifiée pour la finale. Une véritable traumatisme pour elle. Au point de vouloir tout plaquer à son retour en France. Ou tout du moins l'envisager.

Une salle période pour la si souriante Jeanine raconte son entraineur Jean Christophe Sautour :"Quand il y a des sorties avec les copains, elle n'y va pas. Quand il y a des fêtes ou des choses comme ça, elle reste chez elle pour ne pas être fatiguée. Donc elle "sacrifie" une partie de sa jeunesse et même de sa vie pour tout ça. Et de voir que le résultat n'est pas forcément à la hauteur, c'est forcément une remise en question. On se dit, est-ce que ça vaut le coup ? Elle a eu beaucoup de mal à s'en remettre, à digérer. En même temps, cela fait partie de la vie d'un sportif de haut niveau."

Elle a repris goût à l'athlétisme à Tignes et en Afrique du Sud

Il lui faudra trois semaines d'introspection avant de retourner vers l'athlétisme, mais sans grande motivation. Elle ne rate aucune séance d'entrainement, mais elle n'y ai pas vraiment. L’investissement n'est plus le même. Elle fait moins attention à son sommeil. C'est dans ce contexte qu'elle reprend la compétition à Tignes début janvier, où elle claque un superbe saut à 13 mètres 91 malgré une préparation tronquée.

De quoi booster pour de bon Jeanine Assani Issouf :"Je ne m'attendais pas du tout à faire une telle performance. Je n'étais pas dans une bonne dynamique, et le fait de réaliser ça sans trop me prendre la tête et sans trop m’entraîner, je me suis dit qu'il fallait que je me reprenne en main et que je sois sérieuse, parce que je peux vraiment faire des choses. Et c'est là que j'ai commencé à vraiment repartir. Et dans la foulée, il y a eu le stage en Afrique du Sud avec l'équipe de France. C'est là bas que j'ai compris que je voulais continuer l'athlé."

Objectif podium à Belgrade !

Elle a bien fait ! A son retour en France, elle gagne deux autres meetings avant de remporter pour la 4e année de suite, le titre de championne de France indoor. De quoi lui redonner de l'ambition avant ces championnats d’Europe en salle où elle vise le podium :"Après mes bons résultats de début d'année, je suis plutôt confiante. Je me dis que je vais y aller sans me prendre la tête, comme si c'était les championnats de France. Sauf qu'il y aura beaucoup plus de niveau. Mais je connais toutes les filles. J'en ai déjà battu pas mal. Elles m'ont battu. Et là, l’objectif, c'est de monter sur le podium. Ce sera ma vengeance après Amsterdam et Rio" conclut-elle avant d'éclater de rire.

Cette fois c'est sur, on a bien retrouvé Jeanine Assani Issouf ! Pour le plus grand plaisir de son coach :"C'est un soulagement oui. Maintenant, j'espère qu'elle va faire quelque chose à Belgrade. Parce qu'elle le mérite. Et je pense que ça lui permettrait d'effacer complètement les Jeux Olympiques. Et de se consacrer vraiment à la suite de sa carrière. C'est à dire les prochains JO qui sont dans un peu plus de 3 ans à Tokyo. Là, elle arrive à Belgrade avec la 8e performance mondiale de l'année mais c'est très serré. Le podium peut se jouer entre 5 ou 6 filles. Elle a une petite douleur à la cheville mais si cela ne la gène pas, je pense qu'elle est déterminée pour donner le maximum."

Les qualifications du concours féminin du triple saut débute ce vendredi à 12h00. La finale a lieu samedi à partir de 17h50.