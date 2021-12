Trois Basques au départ du Dakar 2022

Le 1er janvier toujours synonyme du départ pour le Dakar, la mythique course. La 44e édition s’élance ce samedi de Djeddah en Arabie Saoudite pour deux semaines de compétition. Deux semaines d’aventure pour Sébastien Loeb, le nonuple champion du monde de rallye, au départ, mais aussi pour quelques amateurs du Pays basque.

Un angloy, David Gaits, participe pour la toute première fois au rallye raid à moto, au guidon d’une KTM 450 sans assistance. Il est technicien aéronautique au quotidien. Employé depuis 20 ans au sein de l’usine Safran Helicopter Engines de Tarnos dans les Landes. Deux Bayonnais sont aussi de la partie.

"Un autre Dakar"

Les frères Duplé, dans la course auto. Cédric pour son deuxième Dakar, co-pilote d’un SSV et Stéphane pour son septième Dakar, navigateur d’un bon pilote amateur, Pierre Lachaume, qui vise un top 10. Un de ces pilotes amateurs qui comptent et qui savent jouer les trouble-fêtes parmi les professionnels. Stéphane Duplé jusque-là habitué aux galères va vivre enfin la course dans le peloton de tête.

"J'ai eu une proposition hyper intéressante et je monte en gamme. Je vais accompagner Pierre Lachaume, qui est un Toulousain dans le Team MD Rallye, qui a des gros buggy deux-roues motrices avec un V8. Ce sont de superbes auto, c'est un pilote très performant et avec de réelles ambitions de figurer dans les 15 premiers. C'est donc un gros challenge. Je pense que je vais découvrir un autre Dakar parce que clairement, jusqu'à maintenant, j'étais plutôt habitué à rentrer assez tard. D'autant que si on n'est pas classé dans les premiers, on part tard le matin mais on revient tard le soir. Et là je pense que ça peut vraiment changer. Du coup, de se retrouver mieux placés, de mieux figurer, d'aller plus vite dans les spéciales. Du coup, je pense et j'espère, je touche du bois, avoir un peu plus de temps le soir pour profiter un peu de l'équipe et des à-côtés de cette aventure."

