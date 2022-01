Trois jours du Rallye Monte-Carlo historique à suivre en Drôme-Ardèche jusqu'à lundi

Le Rallye Monte-Carlo historique retrouve son public au bord des routes Drômoises et Ardéchoises ce weekend. Les véhicules anciens et les pilotes arrivent ce samedi 29 janvier 2022 à Valence sur l'esplanade du Champ-de-Mars.

C'est le retour du Rallye Monte-Carlo historique ce weekend en Drôme Ardèche ! L'année dernière il avait été annulé à cause du covid. Les véhicules anciens et les pilotes partent de Monaco ce samedi 29 janvier 2022 matin et arrivent à Valence sur l'esplanade du Champ-de-Mars ce soir. Jusqu'à lundi, 256 équipages vont s'affronter sur des étapes mythiques de nos départements comme celle de Burzet Saint-Martial en Ardèche.

Les sportifs au volant de leur vieille Alpine, Triumph et parfois Austin Mini, vont appuyer sur la pédale sur les routes du Sud-Drôme ce samedi matin, ils arriveront à Eygaliers vers 11h20 et devraient arriver un peu après-midi à Buis-les-Baronnies. Ce samedi après-midi, ils continueront leur remontée de la Drôme par Crest et un peu avant 17 heures ils arriveront à Valence. Le public a rendez- vous avec les pilotes au Champ-de-Mars, les valentinois vont pouvoir faire le tour des vielles voitures, 48 marques de véhicules représentées, trois jours d'animation sur l'esplanade. Tous les soirs les sportifs laissent leur voiture au dessus du Parc Jouvet, les pilotes dorment dans des hôtels de la capitale Drômoise. Une aubaine pour les hôteliers et restaurateurs qui souffrent encore de la crise sanitaire.

"Cette année ça change tout, c'est un bonheur de retrouver ce contact avec les habitants" se réjouit Sébastien Shol copilote emblématique du Rallye Monte-Carlo historique. Sébastien Shol copilote Drômois participe à ce Rallye Monte-Carlo historique pour la 17ème fois. Il est engagé dans l'équipe Agea, avec le pilote Raymond Durand, au volant d'une Opel Kadett GTE de 1979.

Dimanche direction l'Ardèche avec quatre spéciales dont celle de Burzet / Saint-Martial. Enfin lundi, quelques passages dans le Vercors notamment au niveau du Col de Gaudissart. Quelques difficultés sont annoncées, les routes risquent d'être piégeuses parfois verglacées. Plus de 500 pilotes aux 33 nationalités quitteront ensuite nos départements direction les Hautes-Alpes. C'est un peu moins de pilotes engagés que les années précédentes.