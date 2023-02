Trois jeunes basques engagés dans un raid en Europe de l'Est à bord d'une Peugeot 205 retapée

De la mer méditerranée à la mer Noire, en passant par les Carpates. Du Rhin au Danube et de la Forêt Noire à la Riviera albanaise. "l'Europ Raid" est un raid aventure. Le premier selon ses promoteurs. Le principe est simple : des équipes de trois personnes doivent retaper une vieille Peugeot 205 et transporter 70 kilos de fournitures scolaires et de matériels sportif et médical dans les écoles des 20 pays d'Europe de l'Est qui seront traversés lors de 22 jours et nuits. Un parcours qui n'est pas une course, mais une épreuve humanitaire, culturelle et sportive. 100 sites ou monuments peuvent être visités à raison de 450 kilomètres par jour. 280 équipes et 840 jeunes garçons et filles vont participer cette année à la huitième édition du raid, dont trois jeunes du Pays basque.

Remise en l'état d'une Peugeot 205

Émile, 20 ans, est en deuxième année de BUT Management Logistique et Transport International. Téo, 20 ans également, est en troisième année de Licence Physique-Chimie et Sam, 21 ans, est soudeur professionnel. C'est lui le mécano de l'équipe qui remet à neuf la voiture : "ce sont des voitures qui roulent toujours avec plus de 300 000 kilomètres au compteur". Charge à lui de remettre à neuf l'auto achetée pour une bouchée de pain. Téo est le photographe de l'équipe. Il est aussi à la manœuvre pour boucler un budget de 8000 euros. "Il faut trouver de l'aide financière, mais aussi matérielle auprès des entreprises" explique le jeune étudiant, plein d'enthousiasme à l'idée de mener à bien un projet unique dans une vie.

Téo, 20 ans (à gauche) et Sam,21 ans (à droite). © Radio France - Paul Nicolaï

22 jours sur les routes

La chasse aux sponsors est ouverte pour nos trois copains, qui doivent jongler entre leurs études ou leur travail et la préparation du raid automobile dont le départ sera donné le 29 juillet 2023. Lors du périple, les équipages seront libres de leur parcours à conditions de respecter les règles de sécurité et un tracé général composé de 23 bivouacs. Pour se faire connaitre et gérer leur petite affaire, les trois amis d'enfance ont créé l'association Pastagazz: pastagazz2023@gmail.com. Fin du raid le 19 aout.

