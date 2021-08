Trois jeunes haltérophiles du HMDB 21 qualifiés pour les championnats d'Europe

Trois jeunes du club Haltérophilie Musculation Dijon Bourgogne 21 vont participer aux championnats d'Europe d'haltérophilie en Finlande. Lilou Miressi et Jessy Graillot sont sélectionnés en moins de 20 ans, alors que Vicky Graillot concourra dans la catégorie des moins de 23 ans.

Vicky Graillot, Jessy Graillot et Lilou Miressi sont tous les trois qualifiés pour les championnats d'Europe d'haltérophilie.

"Un exploit sans précédent". Voilà comment le club Haltérophilie Musculation Dijon Bourgogne 21 décrit la qualification de trois de ses membres pour les championnats d'Europe d'haltérophilie, qui auront lieu à Rovaniemi, en Finlande, du 24 septembre au 3 octobre. Lilou Miressi, pour qui cette sélection est une première, et Jessy Graillot concourront chez les moins de 20 ans, Vicky Graillot sera elle en lice chez les moins de 23 ans. Ils ont tous les trois réussi leur qualification à Figeac, dans le Lot.

Les trois jeunes ont même battu leurs records personnels. Lilou Miressi a réussi des barres de 72 et 89 kg, soit 161 kg au total. Elle bat ses records personnels de 2 kg à l'arraché et de 6 kg à l'épaule-jeté. Vicky Graillot a elle réalisé 200 kg au total, avec deux barres de 90 et 110 kg. Record battu de 5 kg au total, elle est une vraie chance de médaille dijonnaise.

La moitié de la délégation française est dijonnaise

Enfin, Jessy Graillot a aussi fait sensation. Le jeune homme de seulement 18 ans, alors que la plupart de ses concurrents ont un ou deux ans de plus dans sa catégorie, a explosé ses records personnels ainsi que les records de France dans la catégorie des moins de 102 kg, avec 140 kg à l'arraché et 171 kg au jeté, soit 18 kg au-dessus de ses records. Selon son club, "il peut rentrer dans les huit-dix premiers".

Jessy Graillot est d'ailleurs le seul garçon français qualifié pour ces championnats, les autres n'ont pas réussi les minimas. Cinq jeunes françaises sont qualifiées pour l'Europe, dont les deux Dijonnaises. Le club Haltérophilie Musculation Dijon Bourgogne 21, basé au Palais des sports, compte habituellement 70 membres, un chiffre retombé à 40 depuis le début de la crise sanitaire.