Trois jeunes Côte-d'Oriens s'envolent aux mondiaux de roller derby avec l'équipe de France Junior

Cela fait plusieurs mois qu'ils s'entraînent, en France et à l'étranger. L'équipe de France Junior de roller derby, créée à l'automne 2021, participe aux championnats du monde organisés à Valence en France les 27,28 et 29 juillet. Parmi les 20 joueurs sélectionnés en Equipe de France, il y a trois Côte-d'Oriens : Maya, Corentin et Inès, un peu stressés à l'idée de participer à cette compétition. "Je stresse mais j'ai aussi hâte de mettre en application tout ce qu'on a vu à l'entraînement", confie Corentin. A côté de lui, Inès et Maya acquiescent, partagées entre excitation et angoisse.

Une préparation en France et à l'étranger

Pour se préparer à la compétition, les trois Côte-d'Oriens ont suivi plusieurs entraînements par semaine dans leur club dijonnais, "mais aussi pendant les vacances scolaires avec le reste de l'équipe nationale", explique Inès. "La difficulté, c'était d'arriver à tous se retrouver quelque part en France pour l'entraîner car on vient tous de coins différents. Certains viennent du nord, d'autres de région parisienne, d'autres du sud. Mais on a l'avantage d'avoir un pays pas si grand que ça parce que l'équipe américaine par exemple, a eu beaucoup de mal à se retrouver pour s'entraîner."

L'équipe de France a pu suivre des stages de préparation au Canada mais aussi en Angleterre, au printemps. "On connaît leur niveau maintenant", sourit Maya*. "On a gagné tous nos matchs face à ces équipes. Pour autant, on ne part pas confiants car leur niveau a peut-être évolué entre temps."* En attendant, Maya, Corentin, Inès et leurs coéquipiers continuent de garder un œil sur leurs adversaires. "On regarde des vidéos d'eux sur Internet. Moi, l'équipe qui me fait peur, c'est les Etats-Unis", confie Corentin.

Maya, Corentin et Inès, fiers de montrer leur "derby name", leur nom de joueur de roller derby, inscrit sur leur maillot © Radio France - Charlotte Schuhmacher

Le roller derby… qu'est ce que c'est finalement ?

Pour rappel, les règles du roller derby sont les suivantes : par équipe de cinq, les joueurs (perchés sur des patins à roulettes) entrent sur un terrain en forme ovale. Dans chaque équipe, il y a quatre défenseuses, appelées les bloqueuses et une attaquante, appelée "jammeuse". Le but pour l'attaquante, est de faire le plus de tour de terrain possible tout en sachant que les défenseuse de l'équipe adverse vont tenter de la bloquer.

"En plus du côté sportif que j'aime beaucoup, ce qui me plaît dans le roller derby, c'est l'ambiance. On peut s'inventer des noms de joueurs, on fait la fête au bord du terrain avec les spectateurs, c'est vraiment génial", sourit Maya. Les trois Côte-d'Oriens peuvent compter sur le soutien de leur famille et amis. La plupart font le déplacement à Valence pour les soutenir.