Trois questions à… Philippe Sinault, patron de l’écurie Signatech Alpine avant les 24 heures du Mans

A quelques heures du coup d'envoi des 24H du Mans, Philippe Sinault, le patron de l'écurie berruyère Signatech-Alpine répond aux questions de France Bleu Berry.

Les pilotes s’élanceront à 15 heures tapantes, ce samedi au Mans, dans la Sarthe, sur le circuit mythique des 24 heures. L’écurie berruyère Signatech participe à la course pour la neuvième fois cette année, avec deux Alpines. Le patron de l’écurie Signatech Philippe Sinault espère bien renouveler le podium décroché l’an passé dans la catégorie LMP2.

Êtes-vous confiant pour décrocher un nouveau titre cette année ?

"On n’est jamais confiant... à l’image de l’alpinisme, pour nous, cette course, c'est notre Everest à nous... c’est un mélange de plein d’éléments : il faut être performant pendant 24h, il y a beaucoup d’aléas, la pluie, les paramètres météo... la piste va changer plusieurs fois de physionomie durant ces 24 heures... changement de température, avec les réactions au sol…"

"Il y a aussi les autres concurrents et les aléas de l’huile sur la piste, tout ce que vous pouvez imaginer… ce sont les hommes qui font la différence, les pilotes gèrent la stratégie, la bonne organisation, le fait d’anticiper tous ces paramètres, tous ces aléas qui peuvent tomber pendant l’épreuve".

Le règlement a changé cette année sur le circuit des 24 heures… quelles sont les modifications ?

"En effet le règlement a changé, notamment dans notre catégorie, LMP2, où on a une augmentation de la puissance de nos moteurs de plus de 20%, ce qui se traduit par 100 chevaux supplémentaires, donc un niveau de performance nettement supérieur à l’année dernière, pour imager mon propos : on a gagné 10 secondes sur un tour, c’est énorme ! c’est comme si on participait au Mans dans une nouvelle catégorie".

"Et dans des paramètres que nous ne maîtrisons pas encore à 100%, pour être tout à fait franc : Le Mans, c'est la troisième course de l’année, on va découvrir l’utilisation de cette voiture sur une durée de 24 heures, ce qui n’a jamais été fait auparavant, donc on va user plus de pneumatiques, les hommes vont s’user plus, les mécaniques également… tout ça nous promet une course à rebondissement et très disputée".

Qu’est-ce qui fait la force de l’écurie Signatech, selon vous ? Votre technicité ?

"Non si j’avais une force à mettre en avant, une valeur ajoutée à l’équipe, ce sont ses hommes... la valeur, l’expérience de l’équipe - c’est notre 9ème participation au Mans, l’écurie Signatech existe depuis 26 ans - c’est surtout la mobilisation de l’équipe et son dévouement aux résultats et à la performance".

La nouvelle Alpine de route A110 est commercialisée

"Pour ce qui est des enjeux économiques, c’est vrai qu’avec la sortie de la nouvelle Alpine de route cette année, notre présence en compétition donne tout son sens à ce que l’on fait depuis 5 ans aux côtés d’Alpine : on est une belle prise de parole pour la marque Alpine toute l’année sur des événements sportifs et notamment les 24h, pour mettre en avant e renouveau de cette marque française et surtout venir créer des fondations à la commercialisation de la nouvelle Alpine A110".