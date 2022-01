Trois sœurs manchoises concurrentes sur le prix de Cornulier à l'hippodrome de Vincennes

Originaires de Sainte-Mère-Eglise, Marion, Lucie et Mathilde Asseline représenteront trois haras au prix de Cornulier à l'hippodrome de Vincennes ce dimanche 23 janvier, pour le championnat du monde du trot monté. Les trois sœurs s'occupent chacune de chevaux différents.

Lucie, Marion et Mathilde se retrouveront ce dimanche 23 janvier à l'hippodrome de Vincennes.

Voilà une belle histoire de famille. Trois sœurs de Sainte-Mère-Eglise seront "adversaires" ce dimanche 23 janvier à l'hippodrome de Vincennes, pour le prix de Cornulier 2022, championnat du monde du trot monté. Marion Asseline, 23 ans, Lucie et Mathilde, ses sœurs jumelles de 21 ans travaillent chacune dans un haras manchois. C'est la première fois qu'elles se retrouvent sur une compétition. Les jeunes femmes se ressemblent comme deux gouttes d'eau, mais ne supporteront pas le même cheval.

Chacune derrière la jument pensionnaire de son haras

"C'est un peu hors du commun, chacune dans notre écurie respective. On se retrouve en concurrence, c'est assez marrant", sourit Marion. La manchoise s'occupe au quotidien de Granvillaise Bleue, une des meilleurs juments de sa génération, basée à Beuzeville-la-Bastille dans le Cotentin, au haras de Bellevent, chez le fameux Pierre Levesque. Elle participe également a des compétitions dans la catégorie amateur, avec déjà 21 victoires. De leurs côtés, ses deux sœurs se concentrent sur la partie élevage. Lucie travaille au haras du Cotentin à Creteville. Elle veille sur Quita d'Eronville, la mère de Fantaisie, inscrite au prix de Cornulier. Sa jumelle n'est pas très loin, au haras de l'Etoile à Picauville, aux côtés de Florida Sport.

Trois sœurs, qui ne vont pas se faire de cadeaux à Vincennes ce dimanche. Objectif : terminer à la meilleure place pour être la reine à la maison. "Qui va être la jument gagnante ? ça on ne peut pas le dire. Déjà toutes les trois ont une chance, après Granvillaise a peut-être de l'avance. Il peut y avoir des surprises", pointe Lucie.

"Papa a toujours voulu faire ce métier là"

Cette coïncidence donne le sourire à leurs parents, fiers des trois jeunes femmes. Thierry et Caroline Asseline sont aussi des passionnés de chevaux. C'est en quelque sorte leur rêve que touchent leurs filles. "Papa a toujours voulu faire ce métier là, souligne Marion. Par manque de moyens, ses parents étaient agriculteurs, ils n'ont jamais été passionnés par les chevaux. Il a toujours rêvé d'avoir un cheval qui aille aux courses et qui prenne de l'argent. Il aurait aimé courir un peu plus aussi. C'est vrai que de nous voir exercer sa passion, il est assez fier."

Nul doute que les parents Asseline seront devant leur télévision à 15h15 ce dimanche 23 décembre pour le prix de Cornulier 2022.