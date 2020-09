Troisième victoire consécutive de Toyota qui remporte les 24 Heures du Mans

C'est donc Toyota qui a remporté la 88ème édition des 24 Heures du Mans.

La Toyota numéro 8 a franchit en premier la ligne d'arrivée sans public dans les gradins.

Elle a été suivie par la Rebellion numéro 1 et la Toyota numéro 7. Doublé donc des japonais sur le podium.

Toyota a réalisé ce dimanche sa troisième victoire consécutive aux 24 Heures du Mans grâce à l'équipage composé de Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima et Brendon Hartley. La deuxième place va à la Rebellion de Norman Nato, Bruno Senna et Gustavo Menezes qui devance l'autre Toyota de Kamui Kobayashi, Mike Conway et Jose Maria Lopez. Le constructeur japonais n'a jamais été inquiété lors de cette 88e édition en dépit des problèmes rencontrés par l'une de ses voitures à la mi-course sur un turbo.

En LMP2, on retiendra la victoire de United Autosport.

La 88ème édition de cette épreuve mythique d'endurance a eut lieu exceptionnellement cette année en septembre, au lieu de sa date traditionnelle de juin, après avoir été reportée pour cause de coronavirus. Autre exception, le départ a été donné samedi à 14h30 pour tenir compte des journées plus courtes et l'arrivée aura donc eut lieu ce dimanche à la même heure.

