Super Besse, Besse-et-Saint-Anastaise, France

C'est traditionnellement la dernière étape du Trophée Andros, là où se jouent les podiums. Depuis 25 ans, Super-Besse accueille les rois de la glace et de la glisse. Une véritable histoire d'amour pour la station auvergnate, là où les spectateurs sont les plus nombreux, généralement 10.000 passionnés autour de la piste.

Une piste courte (800 mètres) et sinueuse, donc technique. Les voitures peuvent atteindre 110 km/h, une vitesse pas forcément impressionnante dit comme cela, mais l'impression visuelle, elle, est bien différente. Car conduire sur la glace, cela veut dire maîtriser sa voiture, la laisser partir de l'arrière, accélérer pour freiner et prendre son virage.

C'est aussi la seule étape du Trophée Andros qui se déroule sur une seule journée, tout est donc condensé entre le début de l'après-midi et la soirée. Les essais commenceront à 14 heures et les courses sont prévues de 16H35 à 22H15, des horaires qui peuvent changer selon la météo.

Les horaires des courses. Ils peuvent varier suivant la météo.

Une nouvelle voiture électrique

La grande nouveauté cette année, ce sera la présence d'un prototype électrique, 4 roues motrices et directrices, l'Andros Sport 01. Cela fait 8 ans que des voitures électriques participent au Trophée avec une course qui leur est réservée. Elles sont quasi silencieuses mais surtout elles sont moins puissantes que les voitures thermiques qui participent à la course Elite Pro. Ce prototype doit lui être capable de courir dans la discipline phare et rivaliser avec les gros moteurs.

Elle a fait ses débuts sur la glace il y a deux semaines à Serre-Chevalier, conduite par Nicolas Prost. A Super-Besse, c'est Franck Lagorce qui sera au volant, un ancien pilote de F1 et spécialiste des 24 heures du Mans. Face à lui, il y aura notamment Nathanaël Berthon. Le pilote auvergnat a trop de retard pour viser la victoire mais il doit préserver sa deuxième place au classement. Ce serait une belle performance pour sa première saison dans la catégorie reine.