Deuxième des qualifications, Jean-Baptiste Dubourg pouvait espérait boucler en apothéose une saison déjà réussie. Un accrochage a mis un terme prématuré à sa finale mais il a quitté l'Auvergne sur un podium, son dixième de l'hiver.

Tout au long de la compétition, le pilote du DA Racing, basé à Rauzan, a confirmé qu'il était bien le roi de la glace, remportant cinq des treize courses et signant notamment à Serre-Chevalier, un doublé décisif sur la route de son troisième titre, attribué avant même la finale. "Je n'aime pas être prétentieux mais c'est une saison qui s'est déroulée presque comme dans un rêve. On a écrit pas mal de scénarios et à 98%, ils se sont déroulés comme on les avait pensés. C'est assez rare."

Jean-Baptiste Dubourg a changé de voiture mais pas de place au classement. - @B.Bade

Au palmarès, il rejoint un certain...Alain Prost, titré en 2007, 2008 et 2012. Pas évident alors qu'il avait troqué sa Renault Clio 3 pour une Renault Captur et qu'il partait avec l'étiquette de grand favori. "J'ai mûri comme le bon vin, explique le Bordelais. _Avec l'expérience de cette année en championnat du monde de rallycross, je suis arrivé remonté à bloc, confiant en moi et ça s'est ressenti dans nos résultats. J'ai abordé les épreuves à l'opposé de d'habitude où il y a du stress et de l'adrénaline. Là, j'ai savouré. Ce weekend, Sacha (ndlr : l'un des fils d'Alain Prost) m'a dit que son père me félicitait pour ces trois titres. Je suis très fier de ça._"

Le tournant de l'électrique ?

La suite de sa saison ne passera pas par les championnats du monde de rallycross, "c'est un petit peu tard", mais on pourrait voir Jean-Baptiste Dubourg sur le championnat d'Europe. "On est en négociations avec différentes équipes, capables de jouer les premiers rôles, pour pouvoir monter un projet." Il va falloir faire vite, la première épreuve est prévue mi-avril à Barcelone.

L'hiver prochain, le Girondin sera certainement à nouveau sur la ligne de départ du Trophée Andros. Et pourquoi pas au volant d'une voiture à moteur électrique ? "On y travaille. C'est en tous cas le souhait du promoteur Max Mamers pour relancer et redynamiser une épreuve qui va avoir trente ans. Au niveau du thermique, elle a fait un peu le tour et l'électrique est dans l'air du temps avec la formule E et le rallycross qui devrait passer à l'électrique en 2020. Ça pourrait devenir la première série sur glace au monde 100% électrique. De quoi peut-être attirer les constructeurs et de nouveaux partenaires."