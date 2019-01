Trophée Andros : Jean-Baptiste Dubourg garde la pole

Bordeaux, France

France Bleu Gironde : avec quinze points d'avance au général, vous pensez à un quatrième titre ?

Jean-Baptiste Dubourg : Yvan Muller l'a fait avant moi. C'est le seul. Le Trophée Andros n'a eu que dix vainqueurs en 30 ans. Je vais vendre chèrement ma peau. Maintenant, c'est très serré avec Franck Lagorce et Aurélien Panis. Je pense que ce sont mes deux concurrents, ça s'est un peu déblayé. Quinze points, ce n'est rien. On peut en prendre 69 sur une seule journée de course. Donc tout reste à faire. Il faut travailler très dur, il reste deux weekends de course. On ne va rien lâcher.

Cette saison, vous avez fort à faire avec les voitures électriques ?

C'était le principe cette année, introduire ces nouvelles voitures électriques face aux thermiques. C'est une première mondiale parce qu'en général on sépare les catégories. L'organisateur Max Mamers a voulu innover et offrir un show différent. On est aussi en adéquation avec qui se passe aujourd'hui au niveau environnemental.

Toujours en piste pour un 4ème titre d'affilée, Jean-Baptiste Dubourg a le sourire. - ©PAB-Bernard Bakalian/DAR

Il y avait eu des tentatives en Formule 1. Est-ce que c'est plus concluant sur un trophée Andros ?

En termes de performance, ça l'est parce qu'on voit qu'ils arrivent à nous battre. Après, en termes de plaisir pour les puristes, les supporters, je pense que ça ne matche pas pour l'instant. Il faudra voir la nouvelle génération, des jeunes qui sont nés avec ça. Mais les purs, les durs les tatoués, on va avoir du mal à les convaincre.

Vous avez déjà essayé ?

J'ai piloté l'an dernier à Serre-Chevalier hors compétition et ça m'a surpris. En termes de pilotage, c'est sympa. Il y a beaucoup de puissance, plus que sur nos voitures thermiques. C'est sûr que ça fait bizarre. Pas de levier de vitesse, pas d'embrayage. On n'entend pas son moteur, c'est autre chose.