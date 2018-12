Trophée Andros : Jean-Baptiste Dubourg puissance 4 ?

Bordeaux, France

Depuis trois ans, c'est lui le patron. La glace, il connaît, il maîtrise et part une nouvelle fois avec l'étiquette de favori au volant de son Renault Captur.

Jean-Baptiste Dubourg va tenter de marquer son territoire d'entrée dans la plus haute station d'Europe, là où il a remporté la moitié des courses disputées depuis 2015.

L'inconnue électrique

Son pilotage, son expérience et sa régularité devraient lui permettre de se mêler à nouveau à la bagarre même si ce 30ème Trophée Andros recèle une inconnue de taille puisque l'organisateur Max Mammers a décidé d'ouvrir l'épreuve à trois voitures à moteur électrique. Et quand on sait que leurs volants ont été confiés à Nicolas Prost ou Franck Lagorce, la menace ne peut pas être écartée.

Leur compétitivité est encore un point d'interrogation. Qui sera en partie levé dimanche soir après la 1ère des sept manches d'un Andros qui s'offrira début février un final au Stade de France.

Le calendrier du Trophée Andros