Trophée Andros : les Girondins du DA Racing veulent passer la troisième

Double tenant du titre, le Team girondin entame samedi à Val Thorens la première manche de l'épreuve sur glace. Avec un statut à assumer et la volonté d'aller chercher une troisième couronne.

Jean-Baptiste Dubourg a présenté vendredi dernier les voitures et les pilotes engagés dans cette nouvelle édition. La carrosserie de sa Clio III a été remplacée par celle d'une Renault Captur avec un gain de poids appréciable et un design un peu plus dans l'air du temps.

Le patron de l'écurie basée à Rauzan sera épaulé par Christophe Jouet. La voiture numéro 2 sera pilotée en alternance par Emmanuel Moinel, son frère André Dubourg et le fils d'Alain Prost, Nicolas.

Quand vous gagnez une fois, vous marquez les esprits. Quand vous gagnez deux fois d'affilée, ce n'est plus de la chance. On endosse ce costume de favori ou d'épouvantail.

Après le règne de Jean-Philippe Dayraut, sacré six fois entre 2009 et 2015, la porte s'est ouverte et Jean-Baptiste Dubourg s'y est engouffré. "Quand vous gagnez une fois, vous marquez les esprits. Quand vous gagnez deux fois d'affilée, ce n'est plus de la chance. On endosse ce costume de favori ou d'épouvantail."

Avec Nicolas Prost

Mais le Girondin connaît assez les pièges verglacés du Trophée Andros pour se croire intouchable. "Quand on voit à quoi se sont joué les derniers Andros...Des fois à un point, des fois à un dixième de seconde sur la dernière manche. C'est toujours très compliqué de s'imposer."

Jean-Baptiste Dubourg (à droite) et son co-pilote Christophe Jouet. - @PAB/DAR

Premier objectif ce weekend en Savoie. Reprendre contact avec la glace, prendre ses repères visuels dans un nouvel habitacle et, bien sûr, être dans l'allure. "On va essayer de prendre le bon wagon et si possible finir dans les trois premiers. Et puis j'aimerais bien gagner une course. Ça fait deux ans qu'on va à Val Thorens et où on gagne au moins une journée sur deux. C'est important pour l'équipe, important pour un pilote de se rassurer et de marquer les esprits dès le premier meeting."

Jean-Baptiste Dubourg : "Marquer les esprits dès le premier meeting" Copier

Le calendrier du Trophée Andros