Trophée Roses des Sables 2021, after dunes d'un côté et orientation de l'autre

Les équipages ont été divisés en deux groupes hier, les équipages du premier groupe ont attaché leurs ceintures, direction la Boucle « Objectif Dunes » alors que ceux du deuxième groupe se sont lancés sur les plateaux désertiques de la Boucle « Seules sur Mars », les 5e et 6e étapes respectivement.

Des sensations fortes étaient au programme pour celles qui sont parties pour la mythique étape des dunes. Au cœur des grands massifs de dunes, le spectacle et la mise en pratique de leurs compétences de pilotage étaient garantis. Une étape de 79.8 km qui aura été bouclée en 3 heures pour les plus rapides, et en quelques heures de plus pour celles qui se seront perdues ou qui auront tout simplement pris le temps d'admirer le paysage.

La Boucle « Seules sur Mars ». quant à elle, une étape mêlant oueds et plateaux désertiques sur 147.9 km leur ont demandé 6 à plus de 8 heures de pilotage pour certaines. C'est la boucle que l'on appelle aussi boucle d’orientation. Au milieu de nulle part les Roses ont dû faire confiance à leur co-pilote. Chargée de décrypter le road book et de manier à la perfection leur boussole, un vrai travail d'équipe qui les aura toutes mené jusqu'à l'arche d'arrivée.

Demain, les groupes ayant réalisé la première boucle s'élanceront sur la deuxième, et inversement.

