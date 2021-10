Trophée Roses des Sables, le baptême du sable

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité . Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt.

L’étape du jour Spéciale Erg Chebbi « Objectif dunes » est toujours, et à juste titre, redoutée par les néophytes du Trophée Roses des Sables qui appréhendent ce grand baptême du sable.

Sur le CP Départ, le moral des troupes oscillait donc entre excitation et stress, envie et peur, et parfois un joli mélange de tout ça. Pour Nelly et Caroline, de l’équipage 42, on penchait pour la grosse motiv’ après l’échec cuisant d’hier. Rien à voir avec les 40° qui ont mis les filles à l’épreuve mais plutôt un souci mécanique qui les a privées de l’étape d’orientation.

Après quelques kilomètres de goudron pour quitter le bivouac, elles se sont toutes lancées à piste, en prenant garde de baisser la pression des pneus, comme conseillé à l’approche des zones de sable mou. C’est que tentait d’analyser la copilote du 226 aux alentours de 10:30. Une heure plus tard, on pensait déjà pique nique du côté des équipages 251 et 270 : « notre programme, c’est pause déj et dunes. Pas mal non ? » Effectivement, de belles perspectives en vue et surtout, des dunes géantes de plus en plus proches.

Des coups de pelles et des coups de main

Le CP1 marquait, à 65 kilomètres du CP départ, la véritable entrée en matière. Côté 4×4, on redoutait évidemment cette épreuve et les tankages ne se sont pas fait attendre. Sur cette épreuve, la solidarité entre Roses est plus que nécessaire et elles n’hésitent pas à s’arrêter, même dans des portions tendues, pour donner un coup de pelle ou de main. Les quadeuses, quant à elles ont pu vérifier la fiabilité de leur bolide dans le sable. Chez les SSV, on était plutôt confiant, comme nous l’a confirmé la pilote de l’équipage 545 en lâchant un « ça devrait passer ! » que nous savons déjà prémonitoire.

Les motardes, véritables héroïnes du rallye

L’angoisse était beaucoup plus palpable sur le visage pourtant casqué d’Agnès, pilote de la moto n°705. Pas vraiment cliente potentielle pour les vendeurs de bibelots marocains qui passaient par là… Le parcours dans les dunes est parfois compliqué pour les motardes qui sont amenées à endurer la chaleur et le poids de l’équipement. Il faut savoir qu’elles portent des protections aux mollets, aux coudes, aux épaules et au dos, une vraie armure qu’il faut supporter par grande canicule ! Le tout, en gérant les nombreuses chutes dans le sable. L’effort est parfois décourageant, ce n’est pas pour rien qu’elles font l’admiration de toute la caravane. Jean-Jacques Rey, lui-même motard passionné, prend d’ailleurs un immense plaisir à les suivre. Et il tient à les accueillir personnellement au CP Arrivée.

C’est ce qu’il a fait avec Sarah (700), qui malgré de belles gamelles, nous a confié s’être vraiment éclatée. Il fallait voir ce petit bout de femme d’à peine 28 ans traçant sur son bolide entre les dunes, tout en lisant un roadbook déroulant fixé sur son guidon. « Les autres jours, je me sentais bien dans le sable, mais là physiquement, c’est autre chose ! J’ai mal au dos ! » Certes, mais elle l’a fait avec brio, félicitée par un gros hug de Jean-Jacques à son arrivée vers 13:30. On imagine qu’elle a ensuite filé faire une sieste plus que méritée… pour se débarrasser du sable qu’elle avait notamment dans la bouche.

Idem pour Sophie et Léa-Marie (équipage 268), qui étaient assaillies par l’émotion une fois la boucle enfin achevée. Pour l’équipage 278, c’était gros câlin de la pilote à sa copilote en larmes. « Hier, certaines filles nous avaient dit que ça allait, que c’était facile. Mais non, ce n’est pas simple ! »

Effectivement, quelques portions se sont révélées très piégeuses mais les Roses ont très bien géré puisque le dernier équipage a rejoint le bivouac vers 17:30. Pas de nocturne aujourd’hui dans la boucle des dunes !