Trophée Roses des Sables, la "marathon women"

Les participantes du Trophée Roses des Sables ont détaché leurs ceintures aujourd'hui après 395.7 km parcourus, marquant la fin de leur toute dernière étape au classement : la "Marathon Woman".

Hier matin, elles s'étaient élancées de Merzouga, direction Tiguerna, étape marquée par la traversée de grands plateaux vierges entourés de montagnes. Cette étape leur a demandé à de nombreuses reprises de vérifier leur cap et une fois de plus de se faire mutuellement confiance. A la nuit tombée, chaque équipage s'est arrêté pour monter sa tente et se préparer à passer la nuit en totale autonomie au milieu de nul part. C'est au coin du feu que les Roses ont pu échanger sur l'aventure qu'elles vivent et savourer l'instant présent.

Arrivée du Trophée Roses des Sables - Flash Sports

Ce matin, il ne leur restait plus que quelques kilomètres pour franchir la ligne d'arrivée, où un accueil tout en percussions les attendait. La dernière étape au classement s'est ainsi achevée et les Roses passent ce soir leur avant-dernière soirée en bivouac. Demain, elles prendront la route pour Boulajoul où la soirée de clôture marquera le clap de fin à cette aventure, qu'elles qualifient toutes "d'hors du commun".