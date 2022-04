UBB & Girondins : Comment se rendre aux stades à Bordeaux dimanche 1er mai sans transports en commun ?

Dimanche 1er mai s'annonce comme une riche soirée pour les amateurs de football et de rugby à Bordeaux : les Girondins de Bordeaux et l'UBB jouent à domicile. Deux matchs à haut enjeu sportif qui tombent sur le seul jour sans transports en commun de l'année. Clubs et supporters s'organisent.

Eviter les embouteillages monstre et motiver les supporters, c'est l'objectif des Girondins de Bordeaux et de l'Union Bordeaux Bègles. Les deux clubs jouent à domicile ce dimanche 1er mai, seul jour de l'année férié chômé et donc sans transports en commun sur Bordeaux métropole. Passé la surprise, il a fallu s'organiser pour faciliter la venue des supporters car les deux matchs ont un enjeu de taille. Les rugbymen de l'UBB veulent s'accrocher à leur deuxième place pour rester en haut du tableau de Top 14 et accéder directement aux phases finales. Les footballeurs bordelais, eux, doivent saisir l'une des dernières chances de se maintenir en Ligue 1. Les deux clubs ainsi que les supporters ont donc trouvé divers moyens de s'organiser pour faciliter le déplacement vers les stades Chaban Delmas et le Matmut Atlantique.

Comment se rendre au stade Matmut Atlantique à 17h pour voir les Girondins recevoir Nice :

Le covoiturage . Le club des Girondins de Bordeaux a mis en place un partenariat avec Popsleigh où covoitureurs et passagers peuvent s'inscrire gratuitement. Et pour encourager les supporters à partager leur véhicule, le stationnement sera gratuit au parking P2 à partir de quatre personnes dans une voiture (entrée gratuite jusqu'à 16 heures). Un facteur à ne pas oublier : certains quartiers de Bordeaux centre seront concernés par la journée sans voiture car il s'agit du premier dimanche par mois (les abords du stade Matmut Atlantique ne sont pas concernés). Regardez sur le site de la ville de Bordeaux pour vérifier les routes concernées.

Une navette gratuite depuis et vers quatre communes girondines. Ceci n'est pas un dispositif spécial pour le 1er mai. Depuis quatre matchs, le club a mis des navettes gratuites en place pour motiver les supporters à aller au stade. Celles-ci desservent La Teste de Buch, Lesparre, Langon et Libourne.

depuis et vers quatre communes girondines. Ceci n'est pas un dispositif spécial pour le 1er mai. Depuis quatre matchs, le club a mis des navettes gratuites en place pour motiver les supporters à aller au stade. Celles-ci desservent La Teste de Buch, Lesparre, Langon et Libourne. Pour les deux roues motorisées ou non, 800 places seront réservées au sud du stade, avenue de la Jallère. Le club organise également un concours. Les personnes arrivées à deux roues entre 15h et 17h pourront tenter de remporter un maillot collector 140 ans dédicacé par les joueurs.

Comment se rendre à Chaban Delmas pour voir UBB-Toulon à 21h :

Le covoiturage. L'UBB a mis en place un partenariat avec l'application Karos qui a développé une page et un QR code dédiés pour le match de dimanche. Les supporters du groupe United BB ont, de leur côté, créé une page dédiée également sur le site covoit.net où les propriétaires de voiture peuvent inscrire leur trajet et le nombre de places disponibles. Les personnes en recherche d'un covoiturage peuvent aussi inscrire leur point de départ. Il y a déjà plusieurs trajets proposés depuis Cenon, Périgueux ou encore Biscarosse. Côté stationnement, les abords du stade Chaban Delmas sont déjà difficilement accessibles aux voitures en temps normal. C'est pourquoi le club a renforcé son partenariat avec METPARK qui proposera une offre spéciale à 5 euros (au lieu de 12€) pour le match de l'UBB sur trois parkings : Meriadeck, 8 mai 1945 et Front du Médoc. En revanche, le parking Porte de Bordeaux ne fait pas partie de cette offre.

Pour ce qui est des transports doux, l'UBB a aussi fait un partenariat avec l'entreprise DOTT qui propose des trottinettes et vélos en libre service. 400 vélos et 100 trottinettes seront disposés aux alentours des trois parkings de l'offre Metpark avec les 30 premières minutes gratuites pour aller au match, idem au retour. En termes de stationnement, des espaces seront réservés aux deux-roues tout au long de l'avenue du Parc Lescure, en plus du parking vélo entreles boulevards et la Place Johnston et du parking motos entre le rond-point Charles Perrens et la Place Johnston.

Pour motiver les supporters qui se gareront aux alentours de Mériadeck, l'UBB a sollicité les clubs de supporters pour organiser un cortège derrière la mascotte Léo à 19h30 entre la patinoire de Mériadeck et le stade Chaban Delmas.