Ultra-Tour des 4 Massifs : le Dijonnais Régis Ruchaud vainqueur de l'épreuve reine du 160 Xtrem

Ancien VTTiste, Régis Ruchaud s'est mis au trail au début de la pandémie et remporte le 160 Xtrem avec 3 heures d'avance

Sous près de 30°C, après 27 heures, 41 minutes et 56 secondes d'effort, Régis Ruchaud franchit enfin la ligne d'arrivée place Victor Hugo à Grenoble. Ce Dijonnais vient de remporter l'épreuve reine de l'UT4M, l'Ultra-Tour des 4 Massifs 2023. Un long périple de 175km, 11500 mètres de dénivelé positif, à travers les massif du Vercors, du Taillefer, de Belledonne et de la Chartreuse, baptisé du doux nom de "160 Xtrem".

La star de la course "Casquette verte" lâchée à la fin de Belledonne

Pour cela, il a longtemps du batailler avec une star du circuit, plus connu sous le surnom de Casquette verte, vainqueur de la course l'an dernier. Mais le champion en titre a du abandonner à la sortie de Belledonne, et laisser son adversaire bourguigon filer seul vers la victoire.

Une victoire plutôt surprise de cet ancien VTTiste, qui s'est mis au trail il y a seulement trois ans à l'occasion de la pandémie : "Je m'entrainais dans les escaliers à faire du D+ (Dénivelé positif). Puis je voulais découvrir jusqu'où je pouvais aller en distance, des 50, 60, 80 km. L'an passé à l'UT4M j'avais le 4x40, mais je m'étais blessé à 8 km de l'arrivée, donc c'était aussi une revanche pour moi**".

Les proches, un soutien précieux dans cette longue épreuve

Tout n'a pas été si simple dans cette épreuve interminable où lui-même a douté parfois : "Un petit craquage psychologique au bout de 10 heures, mais un petit message aux proches a permis de rebooster la tête. Ca a vraiment fait du bien pour pas lâcher et aller jusqu'au bout".

Les derniers mètres ont d'ailleurs été avalés sous les encouragement de ses deux fils et de sa femme Déborah, très fière : "Il a une rigueur qui fait que ça paye. Les sportifs ce sont des gens qui font beaucoup de concession. Quand le résultat est là, c'est mérité !"

Une ultime journée dimanche en Chartreuse

Un vainqueur qu'on n'attendait pas forcément, ça ravit aussi Claude Deladoeuille, président de l'association qui organise l'événement : "Complètement ! Dans un sport comme l'ultra-trail, les surprises arrivent tout au long du parcours, c'est un tel voyage... Ce coureur a été meilleur aujourd'hui, et tant mieux, il a fait une très belle course !"

Régis Ruchaud a reçu une première médaille de finisher des mains du président de la course Claude Deladoeuille, avant la cérémonie de dimanche. © Radio France - Bastien Roques

Une victoire large aussi puisque le second "finisher", n'est arrivé que trois heures plus tard à Grenoble. Les coureurs restants ont jusqu'au dimanche 19h pour en terminer. Une ultime journée qui mettra à l'honneur le massif de Chartreuse, jusqu'à la remise des médailles place Victor Hugo à partir de 17h.