Ultra Trail des Montagnes du Jura: les inscriptions pour l'édition 2022 sont ouvertes

Pandémie ou pas, les organisateurs de l'Ultra Trail des Montagnes du Jura entendent bien maintenir la 3e édition de la course, prévue du 30 septembre au 2 octobre 2022. Les inscriptions sont ouvertes depuis ce lundi 17 janvier.

Plus de 4000 participants sont attendus sur les cinq courses qui seront, comme l'an dernier, au programme de cette édition 2022: l’UTMJ (170 km), la Franco-Suisse (110 km), la Renarde (70 km), la CMM (40 km) et la Lynx (20 km). 500 bénévoles seront mobilisés pour assurer le bon déroulement des épreuves. Les différents parcours traversent deux pays, la France et la Suisse, et trois départements: le Doubs, le Jura et l’Ain, et 30 communes. En 2021, année marquée par le Covid-19, les différentes épreuves ont rassemblé 1700 participants.

Les inscriptions se font en ligne sur le site de l'Ultra Trail des Montagnes du Jura. Les tarifs, identiques à ceux de 2021, sont maintenus jusqu’au mardi 15 février 2022. Ils varient de 170 euros à 35 euros selon les courses.

Le programme: