Ultra Trail du Mont-Blanc 2020 : c'est un plateau de stars qui s'annonce

Alors que les amateurs savent ce jeudi à 10h30 s'ils ont été tirés au sort pour participer à l'UTMB 2020 en haute-Savoie, les stars du trail ont déjà fait connaître leurs choix. François D'Haene, Xavier Thévenard et Pau Capell ont déjà annoncé leur venue. Mais pas encore Killian Jornet.

Les vainqueurs 2019 Pau Capell (en jaune) , Xavier Thévenard 2e (en noir) et Scott Hawker 3e

Chamonix, France

UTMB 2020, on y est déjà. Ça se passe au mois d'août prochain, mais déjà, l'Ultra-Trail du Mont-Blanc version 2020(du 24 au 30 août) motive ses fans. En effet, sur les réseaux sociaux, plusieurs stars de la discipline annoncent d'ores et déjà leur participation pour ces 170 km de course avec 10.000 mètres de dénivelé positif.

François D'Haene (trois titres en (2012, 2014 et 2017) a officialisé sa venue sur les réseaux sociaux, comme Xavier Thévenard (trois titres 2013, 2015 et 2018) et le tenant du titre l'Espagnol Pau Capell. L'américain Jim Walmsley sera aussi de la partie.

Pas de Killian Jornet... pour l'instant

Mais surprenant.... Pas de Killian Jornet pour l'instant, alors que certains comme François D'Haene essaient de motiver tout le monde pour participer. Le Catalan, trois fois champion aussi en 2008, 2009 et 2011, n'a pas le nombre de points requis pour l'instant pour concourir ! Etonnant, mais normal. malgré ses exploits, Killian Jornet n'a pas favorisé cette année des courses lui permettant de faire de plein de points. L'organisation de l'UTMB confirme que pour l'instant, elle n'a pas reçu de demande du Catalan.

Résultats du tirage au sort ce jeudi

En attendant d'avoir le plateau final, les amateurs eux, qui sont près de 10.000 à s'inscrire à l'UTMB toutes courses confondues, sauront ce jeudi à 10h30 s'ils sont retenus. Le tirage au sort a eu lieu ce mercredi. Et comme d'habitude, il y a toujours beaucoup trop de candidats pour le nombre de places disponibles. Ça se passe sur le site de l'UTMB.