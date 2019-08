Ultra Trail du Mont-Blanc : départ à 18 heures pour 171 km de folie

C'est le départ ce vendredi à 18 heures de la 17e édition de l'Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB). Cette boucle de 171 km autour du Mont-Blanc, est souvent présentée comme la course de trail la plus prestigieuse au monde.

Chamonix, France

C'est le départ ce vendredi à 18 heures de la 17e édition de l'Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB).

Cette boucle de 171 km autour du Mont-Blanc, à travers la France, la Suisse et l'Italie, est souvent présentée comme la course de trail la plus prestigieuse au monde.

Les 2.300 concurrents qui s’élanceront ce vendredi à 18h00 doivent venir à bout de 10.000 mètres de dénivelé positif. Les meilleurs sont attendus vers 15 heures samedi sur la place Triangle de l’Amitié de Chamonix (après environ 21 heures d’efforts). Les derniers ne devront arriver après dimanche 16h30 pour être classé (c'est à dire boucler le parcours en 46 heures et 30 minutes).

Favori cette année : le Français Xavier Thévenard, originaire de Nantua dans l'Ain, qui va tenter de décrocher une quatrième victoire (après (2013, 2015 et 2018). Le discret coureur de 31 ans, 1.70 m et 62 kg, vient ainsi de remporter en juin les 90 km du marathon du Mont-Blanc et en avril l'ultra-trail du Mont Fuji (Japon).

Trois grands champions de la discipline ne seront pas au départ, par choix : Kilian Jornet, François d’Haene et Jim Walmsley.

On sait que l'UTMB, au delà de ses paysages grandioses et son parcours plus qu'exigeant réserve souvent d'incroyables surprises. L'an dernier, le favori Kilian Jornet avait ainsi dû abandonner à cause d'une piqûre d'abeille !