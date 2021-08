Ultra-Trail du Mont Blanc : l'héraultais Adrien Chouchou s'y frotte pour la première fois

Plongé dans l'Ultra-Trail depuis sept ans, Adrien Chouchou met régulièrement sa casquette d'enseignant chercheur en pharmacie de côté, pour s'adonner à l'une de ses passions : courir. Mais si le natif de Saint-Etienne peut le faire partout, c'est dans les chemins escarpés, caillouteux voire abîmés qu'il préfère se jeter.

Si on est bien préparé, il n'y a pas beaucoup de souffrance le jour J

Rencontre avec Adrien Chouchou Copier

L'un de ses terrains de jeu favori, dans le département de l'Hérault qu'il a adopté : le Pic Saint-Loup. Ce haut sommet du département, il le grimpe et le dévale le plus rapidement possible. Dernièrement, il y enchaîne d'ailleurs les montées et les descentes, afin de se préparer aux mieux aux pentes alpines qu'il s'apprête à avaler.

Sur les quatre dernières semaines, je passe sur du 120 à 125 kilomètres par semaine, avec beaucoup de dénivelé : entre 6 et 8.000 mètres chaque semaine

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

A 34 ans, celui représente l'Algérie sur les compétitions internationales participe en effet pour la première fois à l'Ultra-Trail du Mont Blanc : "pas la course la plus dure, mais la plus prestigieuse", lâche-t-il. Lui a choisi l'OCC, parmi les quatre épreuves individuelles. Au total, 55km entre Orsières en Suisse et Chamonix en France, avec environ 3.500 mètres de dénivelé positif, et plus d'un millier de concurrents. Au delà du défi, c'est aussi ce qu'il vient chercher et partager : la rencontre de centaines de passionnés venus du monde entier.

Le tracé du parcours de l'OCC 2021 - UTMB

Adrien Chouchou s'est aussi préparé à La Réunion, où vit son frère, ces dernières semaines. Une île sur laquelle il a déjà participé à des compétitions. Ces derniers jours, sur le Pic Saint Loup, le jeune homme est venu chercher des chemins qui devraient l'avantager sur le plan technique, ce jeudi matin, alors que l'absence de pentes longues sur lesquelles s'exercer dans l'Hérault pourrait constituer un petit handicap.

Les objectifs d'Adrien Chouchou Copier

Les gens idéalisent les coureurs, mais cela reste un travail (...) Il n'y a rien d'inné, quand on bosse, ça fonctionne

Mais peu importe, car si les jambes représentent un élément essentiel pour aller au bout, le mental en est un autre. Et Adrien Chouchou est déterminé. Non pas à gagner, mais à rallier Chamonix : "faire une course pleine, arriver en bon état, être content de ma course".

Le top 30 serait déjà une bonne performance

En se rapprochant de la barre des 6h, il serait satisfait, alors que le record est établi à un peu plus de 5h. A l'arrivée, l'héraultais estime qu'il aura perdu "un à deux kilos" mais pense pouvoir recourir normalement après deux ou trois jours de repos, maximum.